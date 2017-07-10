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Вышла вторая часть веб-сериала «Заклятыя скарбы»

  • 10.07.2017, 23:11

«Заклятыя скарбы» - первый белорусский независимый интернет-сериал в жанре хоррора.

Вышла вторая серия первого белорусскоязычного веб-сериала «Заклятыя скарбы» («Проклятые сокровища») - «Кадук».

Первая часть сериала вышла в апреле и набрала более 400 000 просмотров на YouTube.

Напомним, «Заклятыя скарбы» - это первый белорусский независимый интернет-сериал в жанре триллера/хоррора.

Его снимают энтузиасты кинематографа — без продюсеров и господдержки, на собственные средства команды и с помощью меценатов. Режиссер проекта — Серж Овсяник.


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