Малая родина Лукашенко – тормоз для развития страны 9 11.07.2017, 7:44

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«Вставание с колен» в отдельно взятом Оршанском районе только усугубит экономический кризис в Беларуси.

Власти Беларуси планируют сделать из Оршанщины образцово-показательный район, заявляя, что это станет локомотивом развития других регионов страны. Однако, результат будет либо обратный, либо нулевой, пишет сайт belaruspartisan.org.

На 23-м году своего президентства Александр Лукашенко, наконец, озаботился судьбой своей родины. Правда пока не всей, а только свой малой родины – Оршанского района (Лукашенко родился в городском поселке Копысь Оршанского района). Именно из него Лукашенко поручил сделать образцово-показательный регион.

Правительству было поручено в течение года существенно улучшить ситуацию в районе, а до 2020 года все убыточные предприятия Оршанского района должны провести модернизацию, создать новые рабочие места, наладить эффективную работу и повысить заработную плату. Оршанский район также должен удвоить все показатели сельхозпроизводства. Для этих целей организациям района закупят 121 единицу тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Все это пройдет в рамках лимита директивного кредитования, установленного для Банка развития. Также планируется увеличить объемы и снизить стоимость строительства жилья, улучшить торговую инфраструктуру и провести капитальные ремонты в детских садах, школах, колледжах, и учреждениях культуры.

Затем на примере Оршанского района планируется разработать план по развитию других территорий Беларуси. Таким образом, по замыслу властей, Оршанский район станет «локомотивом регионального развития страны». Однако, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что этим планам сбыться не суждено.

Во-первых, предоставление различных льгот и дотаций вовсе не является гарантией экономического роста. Так, уже два года в Беларуси имеют значительные преференции семь юго-восточных регионов Могилевской области, среди которых уменьшение подоходного налога для юридических и физических лиц, выделения льготных кредитов для населения, а также оказание помощи для малого и среднего бизнеса. Однако, эти регионы продолжают оставаться одними из самых депрессивных в Беларуси.

Также и с модернизацией. Это слово в Беларуси в последние годы вообще приобрело негативный оттенок. Слишком уж много примеров, когда в результате модернизации стали убыточными даже успешные, прибыльные предприятия. Убыточные же после модернизации, в абсолютном своем большинстве, вовсе превратились в предприятия-трупы, функционирующие исключительно за счет госдотаций. И нет никаких оснований рассчитывать, что модернизация, например, Оршанского инструментального завода, или Строительного треста №18 закончится как-то иначе. Это далеко не перспективные и инновационные производства, продукция которых имеет высокий спрос на рынке.

Во-вторых, «поднимать с колен» Оршанский район будут за счет директивного кредитования. Его лимит жестко ограничен. И из года в год правительство его последовательно сокращает. Это и одно из основных требований МВФ и других кредиторов в вопросе выделения новых займов, и просто экономическая необходимость (госдолг как-никак близок к опасной черте). Поэтому льготных кредитов всем уже не хватает и в результате ресурсы, которые могли бы быть израсходованы на более перспективные проекты в других регионах, уйдут в Оршанский.

В-третьих, зная, что именно в Оршанский район, по крайней мере, в ближайшие три года, будет вложено много денег, что там будет развернуто широкомасштабное строительство, а зарплаты существенно повышены, бизнес и рабочая сила из других регионов переедет туда. В результате, как минимум соседние регионы станут еще более депрессивными.

Таким образом, Оршанский район станет не локомотивом, а скорей тормозом для развития других регионов страны. Для самой же малой родины Лукашенко положительный эффект будет кратковременным. Ведь через 3 года все вернется на круги своя – без административной накачки зарплаты вернуться на прежний уровень, а модернизированные предприятия, производящие невостребованную продукцию, к неполной рабочей неделе и массовым сокращениям.