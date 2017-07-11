закрыть
11 июля 2017, вторник, 9:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Октябрьской площади в Минске мужчина перерезал себе горло и убегал от ОМОНа

6
  • 11.07.2017, 7:48
  • 1,777

Убегавшего задержали и передали «скорой».

«Нашай Ніве» стало известно о случае, который произошел в центре Минска 7 июля.

Мужчина пришел на Октябрьскую площадь с ножом и резанул себе по горлу на глазах у милицейского патруля.

Омоновцы бросились к этому человеку. А тот бросился убегать, но побег продолжался недолго.

В результате его скрутили и передали медикам «скорой помощи».

Этот факт подтвердил пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский.

«Действительно, человек в неадекватном состоянии повредил себе острым предметом шею. Но не критично, его отвезли в больницу. Что с ним сейчас, я не знаю», — сказал Ластовский


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны