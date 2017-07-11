На Октябрьской площади в Минске мужчина перерезал себе горло и убегал от ОМОНа 6 11.07.2017, 7:48

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Убегавшего задержали и передали «скорой».

«Нашай Ніве» стало известно о случае, который произошел в центре Минска 7 июля.

Мужчина пришел на Октябрьскую площадь с ножом и резанул себе по горлу на глазах у милицейского патруля.

Омоновцы бросились к этому человеку. А тот бросился убегать, но побег продолжался недолго.

В результате его скрутили и передали медикам «скорой помощи».

Этот факт подтвердил пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский.

«Действительно, человек в неадекватном состоянии повредил себе острым предметом шею. Но не критично, его отвезли в больницу. Что с ним сейчас, я не знаю», — сказал Ластовский