На Октябрьской площади в Минске мужчина перерезал себе горло и убегал от ОМОНа

На Октябрьской площади в Минске мужчина перерезал себе горло и убегал от ОМОНа6
- 11.07.2017, 7:48
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Убегавшего задержали и передали «скорой».
«Нашай Ніве» стало известно о случае, который произошел в центре Минска 7 июля.
Мужчина пришел на Октябрьскую площадь с ножом и резанул себе по горлу на глазах у милицейского патруля.
Омоновцы бросились к этому человеку. А тот бросился убегать, но побег продолжался недолго.
В результате его скрутили и передали медикам «скорой помощи».
Этот факт подтвердил пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский.
«Действительно, человек в неадекватном состоянии повредил себе острым предметом шею. Но не критично, его отвезли в больницу. Что с ним сейчас, я не знаю», — сказал Ластовский