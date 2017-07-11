Финансируемая Чижом спортивная школа оказалась в центре скандала 4 11.07.2017, 8:14

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Коррупционные схемы в Березовской спортивной школе прятали за детей.

Детско-юношеская спортивная школа в Березе на Брестчине оказалась в центре скандала. Годами в ее стенах игнорировали закон, сообщает «Белсат».

«Министр Журавков заявил, что никаких сборов с родителей не берут, мы имеем доказательства того, что родители платят за выезды детей, соревнования. Есть какие-то непонятные сборы по 10 рублей. Не организуются попечительские советы, нет счета, на которые эти деньги должны перечислять», – объясняет активист Вадим Якушик.

Как все работает?

Официально в Беларуси сбор денежных средств для школ может происходить только на добровольной основе через попечительские советы, в которые входят родители и спонсоры. Именно они должны вести точный учет переведенных на специальный счет средств. С точностью наоборот, по словам родителей, система работает в Березе.

«Проживание, питание составляет около 120 рублей», – говорит Олег, отец одного из учеников.

За три дня футбольного турнира, из кармана родителей, без расчетной квитанции. Впрочем, эта ситуация – лишь вершина айсберга. Следы других коррупционных схем ведут сюда, на ледовые арены. Ее директор Владимир Страпко< в 2010 году одновременно занял руководящие должности в двух березовских спортивных структурах: Ледовой арене и футбольном клубе «Береза-2010».

Закон о борьбе с коррупцией был четко нарушен

«Пункт 17, по его словам, человек не имеет права находиться на 2 государственных должностях. А футбольный клуб «Береза-2010» – это было государственное учреждение», – говорит Вадим Якушик.

Создание этого клуба и вызвало много вопросов. Еще до него в городе существовала успешная спортивная организация: футбольный клуб «Береза». Однако спонсором нового проекта стала компания «Трайпл», принадлежащая Юрию Чижу, крупному бизнесмену, которого называют кошельком Лукашенко. В то же время финансирование старого клуба постепенно прекращали, а его лучшие игроки начали выступать в других командах. Хотя за них «ФК – Береза», по закону, должен был получить немалую компенсацию, до сегодняшнего дня неизвестно, куда делись деньги.

Ответственный за это заместитель председателя райисполкома от комментариев уклоняется

Сегодня не секрет, что по подозрению в коррупции в Березе провели ряд проверок. Хотя были выявлены нарушения, никого до сих пор к ответственности не привлекли. Родители продолжают платить за детей, а те, кто не имеет денег, о спортивной карьере должны забыть.