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Школьник нашел в газете телефон шефа Пентагона и взял у него интервью

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  • 11.07.2017, 8:36
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Джеймс Мэттис

Генерал Мэттис сам перезвонил американскому школьнику после СМС с просьбой ответить на вопросы.

Американский школьник Тэдди Фишер случайно увидел в газете номер телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса и взял у него 45-минутное интервью, пишет в понедельник New York Post.

Подросток разглядел телефон на фотографии, которой проиллюстрировала свою статью газета Washington Post (перевод – interfax.ru). На ней был охранник Трампа со стопкой документов в руках, а на одной из бумаг было написано имя Мэттиса с номером напротив него. Позже снимок удалили с сайта издания.

«Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно, и это действительно был его голос», - рассказал предприимчивый школьник.

Он отправил Мэттису сообщение, попросив его об интервью, и глава Пентагона перезвонил ему, после чего они три четверти часа обсуждали вопросы внешней и внутренней политики США.

Позже интервью с шефом Пентагона вышло в школьной газете.


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