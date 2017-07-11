«Белорусы протестуют и протестуют громко» 1 11.07.2017, 8:50

Власти нервничают из-за нежелания граждан Беларуси «сидеть тихо».

Тема налога на «тунеядство» в этом году мало кого из белорусов оставила равнодушным. В самые жаркие периоды тысячи граждан выходили на улицы, десятки тысяч высказывали свою позицию в сети. Судебное преследование коснулось и тех, и других. Против жительницы Светлогорска Оксаны Поносовой-Волковой весной завели административное дело за репост, сообщает «Белсат».

Оксана, как и ее муж, на своей странице «ВКонтакте» поделилась информацией о самоубийстве жительницы Рогачева. О трагедии впервые рассказало издание «Рогачёв онлайн» в январе.

По данным журналистов, не последнюю роль в трагедии сыграло «письмо счастья», которое получила женщина. Информацию о трагедии распространяли как пользователи социальных сетей, так и СМИ.

«Человек перепостил то, что ее забеспокоило. Я тоже это постила. Каким образом они это отслеживают, как выбирают, как они собираются выносить наказание, мне абсолютно непонятно», – комментирует дело правозащитница Елена Маслюкова.

Милиции не понравились анархисты

Зацепились за то, что Оксана перепечатала корреспонденцию группы анархистов «Прамень», которую позже включили в список экстремистских. Отсюда и статья «распространение экстремистских материалов». Весь ход дела Поносова не может назвать никак иначе, как «цирком».

Оксана надеется, что в адекватное русло все это дело вернется в суде. Судья Светлогорского района Людмила Сапоненко перенесла рассмотрение на четверг, чтобы Поносова могла наконец ознакомиться с материалами. Хотя теперь дело могут закрыть из-за срока давности.

Елена Маслюкова уверена, что такие дела не имеют ничего общего с борьбой с экстремизмом, а несут простой посыл гражданам. «Сидите тихо, сопите в две дырочки, и никому ничего не говорите», – добавляет правозащитник.

Белорусы протестуют и протестуют громко

Резонансной стала и смерть жителя Осипович. 60-летний Айвар Яскевич выбросился с 5-го этажа, а в оставшейся записке написал, что никогда не был тунеядцем. Следователи Могилевской области отрицают связь между самоубийством и налогом. Так же отрицают ее и в рогачевской трагедии. А вот связь между экстремизмом и гражданским неравнодушием находят быстро.