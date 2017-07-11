Двигают кровати Павел Могилин

11.07.2017, 8:59

«Перетряхивание» кадров в Минской области практически неизбежно.

Назначая Анатолия Исаченко очередным руководителем Минщины, Александр Лукашенко заявил о необходимости «более интенсивными темпами и чаще проводить ротацию кадров».

Область не преуспела при шести «губернаторах»

Сам Исаченко, кстати, уже седьмой по счету «губернатор» столичной области за время правления первого и пока единственного президента Беларуси.

Ранее Минскую область возглавляли Альфонс Тишкевич, Петр Петух,, Николай Домашкевич, Леонид Крупец, Борис Батуро, Семен Шапиро. Все они по сей день здравствуют: кто-то трудится на менее заметных должностях, кто-то вполне удовлетворен немалой пенсией государственного чиновника высокого уровня.

Тем не менее, область, по мнению Лукашенко, «не преуспела в своем развитии», хотя каждый «губернатор» что-то привносил для развития Минской области. Видимо, одним из рецептов преуспеяния области под руководством Исаченко и должна стать частая ротация кадров.

Рецепт, прямо скажем, очень не новый. Еще в средневековом Московском княжестве, к примеру, пришли к выводу, что воевод на «кормление» в уезды следует посылать на ограниченный срок от одного до трех лет.

Практически во всех политических системах ротация кадров имеет место, хотя осуществляется по-разному и с разными целями.

— Ротация кадров в целом нужна для того, чтобы система не бронзовела, — полагает политический обозреватель Павлюк Быковский. — Для выборных должностей есть определенный срок и это вполне естественно. Для исполнительной власти и для силовых структур ротация работает по-другому, но в целом также служит для пользы системы — она разрушает местные элитные коалиции.

Быковский напомнил, что в 1994 году Александр Лукашенко начал работу на посту президента с перетасовки областных руководителей КГБ. Их переставляли с место на место до момента, пока новая власть не нашла им замену или не убедилась в их лояльности.

Кому имеет смысл приготовиться на местах?

На самом деле движение кадров на местах, скажем, на уровне руководителей административно территориальных единиц — райисполкомов и Жодинского горисполкома — самым активным образом происходило и при предыдущих руководителях Минщины, которые преуспеяния области не добились.

Достаточно заметить, что из 23 председателей райисполкомов и Жодинского горисполкома 14 человек (большая половина) работают на своих должностях не более трех лет.

Долгожителей на вершинах вертикалей местной власти совсем не много. Более десяти лет занимают посты председателей районных исполнительных комитетов лишь двое чиновников. Это председатель Дзержинского райисполкома Николай Артюшкевич и председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский. Оба были назначены на свои посты 16 ноября 2006 года.

Правда, с Александром Римашевским вышла незадача.

На сайте Солигорского райисполкома на сегодняшний день он продолжает числится председателем. В то же время пресс-служба Следственного комитета 1 июня 2017 года распространила информацию о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета. Сообщалось, что подозреваемый задержан.

Пока до десятилетнего срока не дотянул председатель Минского райисполкома Петр Ярмош, назначенный 15 декабря 2007 года. Девятый год, с января 2009 года, работает председателем Борисовского райисполкома Владимир Миранович.

Значит ли, что именно этим вертикальщикам-долгожителям нужно готовиться к перемене участи?

— Новая метла по-новому метет, — констатирует Быковский. — Нормально, когда с новым руководством происходят изменения и в кадрах на местах. Другое дело, чтобы это не были ротации ради ротаций или чтобы это не был перенос любимчиков с прежней работы. Чтобы не говорили, но на местах всегда есть не только носители традиций, но и специалисты, знающие секреты работы на конкретном участке.

В том, что люди, поработавшие не один год на постах руководителей, знают много местных секретов, сомневаться не приходится. Однако смогут ли они воспользоваться этим багажом знаний?

«Перетряхивание» неизбежно

Выражение Александра Лукашенко насчет перетряхивания кадров давно стало мемом, предметом ироничного цитирования, напоминает политический обозреватель Александр Класковский. Это действительно один из идефиксов официального лидера.

— В принципе, ротация кадров имеет смысл, когда идет настоящее, качественное обновление, то есть у руля становятся руководители новой формации, способные проводить коренные преобразования, реформы в своей сфере, — считает Класковский. — Но у нас сама политическая и экономическая система не меняется, слово «реформы» воспринимается на самом верху как ругательство, потому и ротация кадров носит в основном механический характер.

В таком случае «перетряхивание» кадров, засидевшихся на должностях руководителей местной вертикали, неизбежно. Хотя если посмотреть на итоги работы, скажем Дзержинского района, то особой логики в замене его руководителя не будет.

Есть, конечно, в Дзержинском районе свои проблемы и немалые, но сам факт того, что численность населения здесь растет, свидетельствует об общих позитивных тенденциях.

Однако, по мнению Класковского, ротация по-белорусски сродни кадровой политике Сталина (разве что без кровавых чисток). Тот любил бросать руководителей с места на место, чтобы держать их в вечном напряжении и чтобы не формировались кланы, заговоры. Лукашенко тоже, таким образом, пытается бороться против образования номенклатурных группировок и коррупционных связей. Но метод это не особо эффективный.

— Чтобы ослабить коррупцию, нужно менять систему, в которой слишком многое зависит от решения чиновника. Однако к такой ломке системы официальный лидер не готов. Вот и сводится дело к пресловутому перетряхиванию кадров, — отмечает Александр Класковский.

Иными словами, у нас хотя формально и меняют персонал, но на самом деле по-прежнему всего лишь двигают кровати.

Павел Могилин, ex-press.by