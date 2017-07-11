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Покупки в Польше скоро станут еще выгоднее для белорусов

  • 11.07.2017, 9:08

С 1 августа 2017 года Польша уменьшит минимальную сумму покупок для возврата Tax Free до 200 злотых.

Об этом сообщает Министерство финансов Польши (перевод – telegraf.by).

До 1 августа в Польше будет действовать нынешняя сумма для получения чека Tax Free в размере 300 злотых (около 80 долларов). После этой даты путешественникам нужно будет сделать покупки минимум на 200 злотых (около 50 долларов), чтобы иметь возможность вернуть налог на добавленную стоимость.

Как ранее сообщалось, решение о снижении лимита для выдачи Tax Free в Польше было принято в связи сокращением оборота малых, семейных предприятий, участвующих в системе Tax Free, после того, как в июне 2016 года порог суммы был повышен на 100 злотых.


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