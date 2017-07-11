Восемь мировых шедевров, которые таят в себе неожиданные ошибки 11.07.2017, 9:20

Даже признанные гении совершают промахи там, где это недопустимо.

AdMe.ru по-новому взглянул на 8 мировых шедевров и обнаружил в них ряд неточностей, допущенных их авторами нечаянно или преднамеренно.

«Давид» Микеланджело Буонарроти

Эта статуя иудейского царя была высечена из цельного куска каррарского мрамора. Несмотря на то, что скульптуры Микеланджело известны своей анатомической точностью, статуя Давида имеет небольшой дефект: между позвоночником и правой лопаткой не хватает одной мышцы. Скульптору не удалось вырезать мышцу из-за дефекта мрамора в этом месте.

«Девятый вал» Иван Айвазовский

На картине изображены волны, гребни которых заворачиваются, образуя «фартук». Эти волны художник наблюдал на берегу, полагая, что аналогичные идут по всему морю. Но волны в шторм далеко от берега имеют конусообразную форму и не похожи на волны, которые возникают на отмели.

«Моисей» Микеланджело Буонарроти

Из-за неправильного перевода библейской книги «Исход» Микеланджело изобразил ветхозаветного пророка с рогами. Дело в том, что на иврите слово «карнайим» можно перевести как «лучи» или же «рога». Так, фраза «Лицо его излучало лучи» при переводе была заменена на «Рогато было лицо его».

«Бар в Фоли-Бержер» Эдуард Мане

Если внимательно присмотреться к зеркалу, то можно заметить, что отражение в нем не соответствует действительности — различно положение бутылок на барной стойке, барменша смотрит прямо, а в зеркале — на посетителя. Как часто бывает в искусстве, эксперты не могут прийти к единому мнению — была ли это задумка Мане или же он совершил ряд нечаянных ошибок.

«Ночной дозор» Рембрандт ван Рейн

Эта картина полна загадок, и ее исследование не прекращается. Много споров возникает по поводу перчаток капитана Франса Баннинга Кока — в правой, одетой в перчатку руке он держит вторую правую перчатку. Многие искусствоведы считают, что таким образом Рембрандт добавил комичности всей картине. Другие же считают, что перчатка все же левая, просто держит ее капитан за безымянный палец, а большой оттопырен в сторону зрителя.

«Ужин в Эммаусе» Микеланджело Караваджо

Внимательный зритель может здесь заметить корзинку с фруктами, которая нависает над краем стола, но не падает, вопреки законам физики. А искусствоведы также замечают, что фрукты в этой корзине не соответствуют сезону — действие картины происходит накануне Пасхи, до осеннего сбора урожая. Все эти ошибки сделаны художником намеренно — яблоки и виноград, также тень от корзины в форме рыбы — символы христианства и отсылки к Евангелию.

«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

Хотя Боттичелли и жил в Эпоху Возрождения, для которой характерна анатомическая точность в картинах и скульптурах, его картины далеки от реализма. Богиня красоты у него написана с изъянами, среди самых заметных — припухлость на ноге и чересчур длинная шея. По одной из версий, такие ошибки художник делал намеренно, пытаясь уйти от изображения идеального женского тела.

«Сикстинская Мадонна» Рафаэль Санти

При первом взгляде на эту картину может сложиться впечатление, что у Папы Сикста II на правой руке изображено 6 пальцев. Однако при детальном рассмотрении то, что можно принять за 6-й палец, оказывается внутренней стороной ладони. А вот нарост на правой ноге Мадонны, который напоминает еще один мизинец, может быть признаком полидактилии — болезни, для которой характерно большее количество пальцев.