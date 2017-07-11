Белый дом поддержал новые санкции против России и Ирана 11.07.2017, 9:27

Президент США также согласился с тем, что не сможет смягчить или отменить санкции без согласия Конгресса.

Белый дом в целом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана, однако недоволен тем, как он ограничивает полномочия президента, пишет в понедельник Washington Post, ссылаясь на директора по законодательным вопросам администрации США Марка Шорта (перевод – interfax.ru).

В частности, согласно законопроекту, Трампу понадобится одобрение конгресса, если он захочет смягчить или отменить санкции.

«Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах», - сказал он.

По словам чиновника, законопроект представляет собой «дипломатический вызов» для администрации США, так как не позволит Вашингтону в случае принятия «быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства».

Вместе с тем, как подчеркнул Шорт, «мы поддерживаем санкции в отношении России и Ирана, (предусмотренные) в законопроекте». По его словам, «администрация полностью поддерживает эти санкции».