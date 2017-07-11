Зимбабве обогнала Беларусь 11.07.2017, 9:43

Правда, пока только по официальной продолжительности жизни.

Национальный статистический комитет Беларуси напомнил, что ожидаемая продолжительность жизни белорусов составила на 2016 год 74,1 года. Это на 1,9 года больше ожидаемой продолжительности жизни в 2012-м.

От среднестатистического белорусского мужчины ждут сейчас 68,9 лет жизни (плюс 2,3 года до 2012-го), от женщины - ровно 79 лет (плюс 1,4 года).

Средний возраст белорусского мужчины в городе составляет 36,3 года, а средний возраст горожанки - 41,2 года.

Сельчанин имеет средний возраст 41 год, жительница деревни - 47,8 года.

Что там у соседей?

Сравнить данные на 2016 год с соседями пока проблематично: международные организации еще не опубликовали сводные таблицы за прошедший год, сообщает «Радыё Свабода».

Но можно сравнить прежние сведения - например, среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении по данным Всемирной организации здоровья (WHO). Правда, похоже, белорусские власти и WHO используют различные методики прогноза средней продолжительности жизни.

Так, по WHO, средняя продолжительность жизни в Беларуси на 2015 год составила 72,3 года - это ровно на 2 года больше, чем было в 2010 году. Ровно такой же рост показала Эстония (плюс 2,0 года, но вплоть до 77,6 года), чуть-чуть лучше - Россия (только 70,5 года, но рост на 2,1 года), чуть хуже - Латвия (74,6 - плюс 1,8), заметно хуже - Украина (71,3 - плюс 1,5), Польша (77,5 - плюс 1,2) и Литва (73,6 - плюс 1,2).

Сирия -9, Венесуэла +0,4, Зимбабве +8

По WHO, с 2010 по 2015 год продолжительность жизни увеличилась почти во всех странах мира - в среднем на 1,7 года. Уменьшилось она только в странах, где шли активные боевые действия: в Сирии (минус 9,2 года - до 64,5), Ираке (минус 1,7 - до 68,9) и Ливии (минус 0,1 - до 72, 7).

Сравнительно скромный рост продолжительности жизни, на уровне среднего в мире, показали страны с лучшей в мире медициной и уже высокой продолжительностью жизни -

Южная Корея (плюс 1,6 - до 82,3),

Япония (0,7 - до 83,7),

Израиль (плюс 0,8 - до 82,5),

США (плюс 0,6 - до 79,3),

Австралия (плюс 0,9 - до 82,8) и другие.

Напротив, высокий рост продолжительности жизни показали многие бедные страны с далеко не лучшей медициной и невысокой продолжительностью жизни:

Зимбабве (плюс 8,3 - до 60,7),

Свазиленд (плюс 5,3 - до 58,9),

Южная Африка (плюс 4,9 - до 62,9),

Ботсвана (плюс 4,6 - до 65,7),

Танзания (плюс 4,3 - до 61,8) и другие.

Значительный «провал» в прогнозируемой продолжительности жизни был в 2010 году в Гаити из-за землетрясения, которое буквально уничтожило тамошнюю систему здравоохранения. Но систему восстановили, с прогнозируемых в 2010 году 36,3 года Гаити за год вернулась к «докризисному» показателю в 62,3 года, в 2015-м достигла 63,5 года.

Несмотря на масштабный финансовый кризис, Венесуэла в 2015 году не утратила в продолжительности жизни относительно 2010 года, но и не увеличила ее значительно (плюс 0,4 - до 74,1). Но в 2016 году экономический кризис в Венесуэле привел к продуктовому дефициту - вероятно, страну ждет и спад продолжительности жизни.