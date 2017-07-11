Для кого на Могилевщине будут выращивать «мраморное» мясо? 8 11.07.2017, 9:48

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Планами с местной «вертикалью» поделился первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида.

Олег Чикида посетил Славгородский район 6 июля и встретился с руководством райисполкома в лице его председателя Константина Жигуцкого, заместителей председателя Ларисы Поселенцевой и Сергея Михалюты. Принимали участие в совещании также директор Могилевского мясокомбината Владимир Латыговский и генеральный директор Могилевского Госплемпредприятия Виктор Витковский, сообщает 6tv.by.

Во время встречи речь шла о налаживании в Славгородском районе мясного скотоводства. «Главой государства поставлена задача — использовать все территории вдумчиво и осмысленно. У вас мы видим значительный потенциал для развития мясного скотоводства», — отметил Олег Чикида.

На встрече был обсужден ряд вопросов по организации производства, учтены все нюансы и определён алгоритм, по которому в скором будущем в районе о разведении бычков с диковинными названиями пород заговорят уже более предметно.

Напомним, что в 2017—2018 гг. в Славгородском районе планируется также строительство свинокомплекса мощностью 24 тыс. голов с использованием государственной финансовой поддержки в виде льготных кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Вопрос о производстве в Беларуси мраморного мяса поднимается уже не первый год. Ещё в 2012 году Александр Лукашенко обращался к этой теме, минимум, дважды.

В 2010 г. была принята Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на ближайшую пятилетку. К концу 2015 года в Беларуси должно было быть 500 сельхозорганизаций, которые специализировались бы на мясном скотоводстве. На деле произошло их сокращение. Разведением скота мясных пород — абердин–ангусской, герефордской, лимузинской и шаролезской в 2016 году в стране занималось 248 сельхозпредприятий. Это на 82 меньше, чем было в 2010 году.