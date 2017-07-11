Пинок в спину Путину 2 11.07.2017, 9:54

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Саммит «Большой двадцатки» был крайне неудачным для Кремля.

Встреча президентов США и России была главным событием саммита «Большой двадцатки», который состоялся 7-8 июля в немецком Гамбурге. Российская и американская стороны по-разному оценили ее итоги. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп якобы согласился с утверждением Владимира Путина, что Москва не вмешивалась в прошлогодние американские выборы. Белому дому пришлось это опровергать. Тем не менее в Кремле «удовлетворены» встречей.

Своим впечатлением о саммите, а также о том, какую болезнь главы Кремля показало его новое антиукраинское заявление, с «Апострофом» поделился российский оппозиционер Константин Боровой:

- Мне кажется, что для Кремля результат на G20 не был достигнут. Желаемый результат был сформулирован как необходимость продуктивной встречи с Трампом. Это первое. А второе - это договоренность по поводу глобальных переговоров. Встреча прошла. Еще в январе были разговоры о том, что какая-то встреча должна пройти. Теперь, через полгода, она все-таки произошла. Но каких-то продвижений нет, очевидно. Путин выглядел очень жалко на этих переговорах и на «двадцатке» вообще.

Заявления Трампа последовали сразу после этого по поводу санкций. Это такой пинок в спину Путину, сообщение о том, что ни о чем договориться не удалось. Но было еще одно сообщение: что Трамп продолжает ждать от Путина каких-то действий. К сожалению, пока Путин не готов на какие-то серьезные подвижки. А заключать соглашения о том, что он сейчас начинает выполнять соглашения - а только об этом и можно было говорить - это, конечно, очень слабо. И никто таких соглашений не выполняет. Для того, чтобы новые соглашения появились, необходимо начать выполнять старые. К этому Трамп и призывал: и по Украине, и по Сирии. Но пока президент Путин не готов к этому, это видно.

Путин заявил, что якобы единственное, что украинское руководство может успешно делать, - это «торговать русофобией». Это результат его понятного психотипа, паранойяльной структуры сознания. В этом состоянии - а Путин входит в этот период - у больных отключается даже так называемая псевдологика.

Пример псевдологики - на пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме он говорил о том, что России все угрожают: сначала один авианосец подошел, потом второй, потом третий. Ничего не говоря о том, зачем они подошли. Ничего не говоря о Северной Корее. Это очень хороший пример псевдологики, когда события объясняются на основании каких-то очень поверхностных теорий, гипотез. От псевдологики это паранойяльное состояние переходит в стадию отсутствия логики и критического мышления, когда не нужны никакие подтверждения, когда больной просто начинает повторять схемы, которые ему привычны.