В Беларуси продолжают собирать налог с переживших Холокост 6 11.07.2017, 10:20

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Декрет Лукашенко продолжает действовать, заставляя людей отказываться от гуманитарной помощи.

Весной этого года белорусским евреям, пережившим Холокост, стали приходить уведомления о необходимости уплатить подоходный налог. Купили за счет иностранной помощи человеку продукты — он должен заплатить государству процент. В благотворительной организации «Хэсэд-Рахамим» tut.by рассказали, почему, несмотря на уверения МНС, все равно считают проблему нерешенной.

Первой об уведомлениях от налоговой, которые получают пожилые белорусские евреи, рассказала газета «Еврейский мир». Людям сообщали, что с оказанной им благотворительной помощи надо уплатить подоходный налог, а освободиться от него можно, лишь самостоятельно обратившись в местные органы власти. Разгорелся скандал, позже министр по налогам и сборам РБ Сергей Наливайко сообщил:

— Они (благотворительные организации. — Прим. TUT.BY) не выполнили определенные процедурные моменты. После того, как они их выполнят, вопросы налогообложения возникать не будут. Но еще раз подчеркну: доходы, полученные гражданами из средств иностранной безвозмездной помощи в порядке и на условиях, установленных законодательством нашей страны, освобождаются от подоходного налога.

Однако в самих благотворительных организациях считают, что проблема так и остается нерешенной.

— Мне слова министра непонятны, — рассказывает директор общественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим» Григорий Левин. — Формы обращения в департамент по гуманитарной деятельности, в налоговые органы мы четко соблюдали, есть все необходимые сопровождающие документы, которые приходят нам от грантодателей, где расписано, на какие цели идет помощь. Нам не ясно, что имеет в виду министр. Если бы были какие-то ошибки с нашей стороны — департамент бы просто не принял у нас документы.

Благотворительная организация «Хэсэд-Рахамим» существует в Беларуси с 1994 года, сейчас в стране девять «Хэсэдов». Организации занимаются социальной помощью малообеспеченным евреям и членам их семей — гражданам Беларуси, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Помогает и праведникам народов мира — белорусам, спасавшим евреев во время Второй Мировой. Но все-таки основная цель — помощь евреям, которые пережили Холокост. Правда, последних становится все меньше. Деньги идут из американского еврейского распределительного комитета «Джойнт».

— Очень часто приходится вносить изменения в базу данных по тем людям, которые ушли в мир иной, которым мы долгие годы помогали, — рассказывает Григорий Левин. — В начале работы нашей организации среди клиентов было 75% переживших Холокост, сейчас их меньшая часть — около 40%. В минском «Хэсэде» состоят на учете 2100 человек, переживших Холокост. Всего их в разных еврейских организациях в Беларуси порядка 6,5 тысяч человек.

В основном «Хэсэд» оказывает патронажную помощь тем, кому уже сложно самостоятельно вести хозяйство, поддерживает материально.

— Помогаем средствами личной гигиены — памперсами, подгузниками. Оказываем помощь на питание и лекарства, переводим деньги на карту или выдаем продуктовыми наборами, а тем, кто совсем ослаб и не может сам приготовить еду, возим обеды на дом — таких у нас девять человек. Если мы поможем продуктами на 90 рублей в квартал — я считаю, для пожилого человека это неплохая помощь. Если подопечного ждет дорогостоящая операция — стараемся помочь ему. Помогаем с приобретением на зиму теплых вещей, оплатой коммунальных — для некоторых пенсионеров «коммуналка» тяжелое бремя, большая часть пенсии. По программе «SOS» покупаем электротехнику, даже спальные места. Ну приходим к старику, а он лежит на разломанном диване или кровати — как не помочь? Даем оборудование на прокат, бесплатно. Нужна трость, костыли или коляска — бери.

Кроме того, благотворительная организация устраивает встречи для пожилых людей, инвалидов, ветеранов войны и труда.

Григорий Левин отмечает, что организация сама ничего не зарабатывает, вся помощь для подопечных идет по линии «Джойнта» и грантов, которые «Хэсэд» выигрывает. Из этих же источников выплачиваются зарплаты сотрудникам «Хэсэда».

— Бюджет по линии «Джойнта» на благотворительную помощь в Беларуси — около 6 миллионов долларов в год, — рассказывает Григорий Левин. — Рабочие места облагаются налогами, деньги остаются в стране. Когда мы что-то закупаем — проводим тендер, все официально.

Собеседник объясняет, что до появления декрета № 5 (декрет Лукашенко от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи») о подоходном налоге с благотворительности речи не шло.

— А потом получилась двоякая ситуация. Да, по пятому декрету эти деньги освобождаются от подоходного налога, но как только я купил на них памперсы — мой клиент попадает под подоходный налог, памперсы для него — дополнительный доход! Весь прошлый год мы пытались выяснить в налоговых органах, будут ли с наших людей удерживать подоходный налог, кто именно из них подпадает под него. В первом квартале этого года мы подали сведения о суммах помощи, оказанной клиентам — так положено по закону. Смущал нас и такой момент: дело в том, что в удостоверении, выданном нам департаментом по гуманитарной помощи, написано, что глава государства освободил «Хэсэд-Рахамим» от подоходного налога с физических лиц.

Представитель «Хэсэда» рассказывает: организация решила уведомить своих подопечных об изменениях.

— Видел последний комментарий Министерства по налогам и сборам. Выходит из их слов, что чуть ли не мы эти деньги с людей требуем. Мы не требуем. Просто, получив ответы от налоговых органов, я посчитал своим долгом уведомить подопечных, чтобы их не подставить. Ну представьте: сначала я старику помогаю, говорю, что это благотворительность, а потом к нему приходит письмо из налоговой — заплати? Пример: у человека совсем старая газовая плита, а в домах идут капитальные ремонты. Старику, как правило, одному нечем заплатить за нее. Нет плиты — он будет голодный. Он пишет заявлением нам, мы ему помогаем с плитой, а потом окажется, что должен заплатить подоходный налог?

«Хэсэд» отмечает: сейчас уже стало ясно, что с патронажных услуг налог клиенты платить не должны, как и с денег, которые поступают людям на банковскую карту.

— Сегодня, если я перечисляю человеку деньги на продукты на банковскую карту — это не подпадает под подоходный налог, а если человек встать не может и наши люди отвозят ему в дом эти продукты — то все, это его дополнительный доход и он должен заплатить. В чем разница, что за абсурд?

Люди, получившие уведомления, уже стали отказываться от благотворительной помощи — не все, но процесс пошел.

— Куратор из Борисова позвонила: там средства личной гигиены брали 30 человек, а теперь — только 16. Конечно, подвижным, активным пожилым людям можно объяснить, что 13% все равно меньше, чем полная стоимость, но попробуй объяснить это старику, который вообще из дома не может выходить. Эта ситуация отталкивает как раз тех, кому особенно нужна помощь.

Получатель благотворительной помощи имеет право обратиться в местные администрации и попросить льготу — освободить от подоходного налога, но многие клиенты «Хэсэда» просто не имеют сил этим заниматься.

Сейчас, рассказывает Григорий Левин, «Хэсэд» пытается объяснить налоговым органам: требовать подоходный налог с тех, кто и так уже серьезно пострадал, аморально. Пишет письма в МНС, налоговые инспекции районов. И задумывается над тем, как поведут себя спонсоры, которые выделяют деньги на помощь белорусским евреям.

— Как они отреагируют на то, что деньги их идут не на помощь конкретному человеку, а на налоги, поддержку другого государства? Это может привести к тому, что благотворительные средства, которые сегодня идут в Беларусь, спонсоры начнут перенаправлять в другие страны — в Азии, Африке евреи нуждаются в них не меньше.