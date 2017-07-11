В Польше отмечают Национальный день памяти жертв геноцида 11.07.2017, 10:24

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По всей стране проходят мероприятия в память жертв Волынской резни.

В прошлом году польский Сейм признал 11 июля - Национальным днем памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты в отношении граждан II Речи Посполитой, пишет «Радио Польша».

В этом году в этот день во всей Польше проходят мероприятия в память жертв Волынской резни.

Начался день памяти в 9 часов мессой в военном костеле в Рембертове. А после полудня в Волынском сквере состоится памятное торжество с участием представителей государственных учреждений, Войска польского и пограничной службы с возложением венков и вычиткой имен жертв.

На юге страны пройдет торжественное открытие памятной доски в память жертвам геноцида украинских националистов.

Исполняющий обязанности директора по делам ветеранов и репрессированных лиц Ян Юзеф Каспшык заявил, что 11 июля - это день памяти жертв геноцида украинских националистов, Украинской повстанческой армии, которые убивали своих соседей, только за то, что они были поляками.

Польский чиновник призвал поляков и украинцев, чтобы они занялись выяснением данного преступления, осудили тех, кто призывал к геноциду и тех, кто его совершил. Также он призвал украинскую сторону не прославлять преступников из отрядов ОУН-УПА.

Иначе данное дело будет еще на долгие годы бременем для польско-украинских отношений.