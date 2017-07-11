Тайну пирамиды Хеопса раскрыли в 7-минутном ролике 3 11.07.2017, 10:30

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Ученые до сих пор спорят о том, как удалось возвести такое грандиозное сооружение.

Научно-популярный канал It's Okay To Be Smart! выложил на YouTube ролик, в котором показал технологию строительства пирамиды Хеопса, сообщает lenta.ru.

Исследователи полагают, что древняя усыпальница была возведена за 23 года при участии более двух тысяч человек. Возведение пирамиды облегчало ее расположение недалеко от каменного карьера.