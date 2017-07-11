Коммунальщики объявили «крестовый поход» белорусскому ПЕН-центру 1 11.07.2017, 10:46

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Претензии коммунальщиков сегодня рассмотрят в суде.

Коммунальные службы обвиняют объединение в «нецелевом использовании жилого помещения как нежилого» и подали в суд.

О суде в Facebook сообщил заместитель председателя Белорусского ПЕН-центра Павел Антипов.

«То есть сидят такие люди в ЖЭУ, которые не могут объяснить, чем жилое помещение отличается от нежилого, но хотят за это штрафовать; сидят такие люди в Администрации, которые дают на ремонт и перепланировку квартиры 10 дней, а иначе хотят штрафовать. И это, конечно же, не давление на организацию, это они просто следят за законностью и порядком»‚ – написал Павел Антипов.

В организации нет средств на оплату адвоката и штрафов. Поэтому общественное объединение обращается к членам ПЕНа и просит заплатить взносы, а также принимает пожертвования от неравнодушных, сообщает «Белсат».

В помещениях ПЕН-центра проходят занятия «Белорусского коллегиума» и «Школы молодого писателя», базируется журнал Makeout.

Офис ПЕН-центра (две квартиры) находится в центре Минска на улице Золотая Горка. Из-за того, что бывшие владельцы не зарегистрировали перепланировку, организацию не раз штрафовали. Штрафы давали и за то, что жилые квартиры используют под офис.

ПЕН-центр неоднократно пытался вывести квартиры из жилого фонда, однако этому препятствует незарегистрированная перепланировка.