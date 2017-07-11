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В Минске рухнул башенный кран вместе с рабочим

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  • 11.07.2017, 11:12
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Фото: МЧС

При подъеме груза весом около 100 кг кран обрушился на соседний дом.

11 июля 2017 года в 9.45 на номер «101» столичным спасателям поступило сообщение о падении крана по улице Аэродромная, сообщает МЧС.

Выяснилось, что при подъеме арматуры весом около 100 кг произошло падение крана на территорию соседнего строящегося дома. В результате падения в кабине с высоты 44 метра пострадал машинист башенного крана 1986 г.р.

Помощь спасателей не потребовалась.

С сочетанными травмами тяжелой степени бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в городскую больницу.

На месте ведутся аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия устанавливается.


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