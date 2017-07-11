Лукашенко: Стратегическим союзником была, есть и останется Россия 21 11.07.2017, 11:30

11,668

Фото: Sasha Gusov

Диктатор в очередной раз продемонстрировал «чудеса многовекторности».

О своих внешнеполитических приоритетах Лукашенко заявил сегодня на совещании по внешней политике Беларуси на современном этапе, передает БелТА.

«Сегодня ради укрепления авторитета страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали, понимали и в итоге принимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений», - заявил правитель.

«Многовекторность - один из важнейших приоритетов белорусской внешней политики - стала неоспоримым свершившимся фактом», - подчеркнул диктатор.

Что касается восточного вектора, то здесь определены четкие ориентиры и подходы в работе. «Стратегическим союзником нашей страны была, есть и останется Россия. Мы проводим согласованную линию во внешней политике и в сфере безопасности. Успешно решаем комплекс социально-гуманитарных вопросов», - отметил Лукашенко. Диктатор также напомнил, что в исключительно короткие сроки Беларусь со своими партнерами реализовала проект создания Евразийского экономического союза - одного из наиболее масштабных интеграционных объединений последнего времени.

Практическое наполнение также получает всестороннее стратегическое партнерство с Китаем.

Еще один вектор, продолжил Лукашенко, это активный поиск новых партнеров и расширение взаимодействия с ведущими странами дальней дуги на всех континентах. «В результате такой многовекторной политики мы добились нового восприятия нашей страны в мире - как независимого, миролюбивого государства, своего рода донора безопасности в регионе», - похвастался Лукашенко.