Музыкант из Нью-Йорка: Люди в Минске очень добрые и спокойные 1 11.07.2017, 11:50

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Американский музыкант, который играет песни «Без Билета», рассказал о своих впечатлениях от Минска.

«На улице падал маленький неслышный дождь. Но если бы даже была гроза с громом и молнией, то и ее не было бы слышно. Нью-Йорк сам гремит и сверкает почище всякой бури. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя», — писали Ильф и Петров о Нью-Йорке в своей книге «Одноэтажная Америка». 82 года спустя город все так же гремит, сверкает и заставляет на себя смотреть. А еще слушать. Он будет разговаривать с тобой шумом подземки, доносящимся из тротуарных решеток, ругаться клаксонами такси и общаться языком наружной рекламы, пишет tut.by.

Мы продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле — совместном с «Корона Техно» проекте.

Город, в котором очень много рекламы

Рекламы в Нью-Йорке так много, что, кажется, вывески и билборды придумали именно для того, чтобы Манхэттен смог выговориться. Он будет шутить, издеваться, предлагать сменить машину, уговаривать купить новую книгу или оформить подписку на интернет-канал, умолять оплатить проезд в транспорте и ныть. Вечные жалобы Нью-Йорка быстро утомляют. От них нигде не скрыться. Город всегда найдет способ сесть тебе на уши.

Едешь на метро через Ист-Ривер, пытаешься высмотреть вдалеке статую Свободы, а он тебе:

— Подруга пьет? Останови ее пока не поздно! — категорично заявляет плакат в вагоне.

— Купи бестселлер «Война с копами», — перебивает второй постер.

— Не молчи — сообщи. Расскажи о преступлении и получи вознаграждение, — вещает билборд.

— Есть проблемы с лишним весом? — интересуется уличный плакат.

Наружной рекламой Нью-Йорк не только продает, но и борется с ожирением, алкоголизмом, наркоманией, атеизмом, насилием. Ее столько, что постепенно и ты ощущаешь себя частью этой информационной атаки. Не активным ее участником, а как минимум зрителем.

А иногда Нью-Йорк на время затыкается, чтобы спеть голосами уличных музыкантов. В такие моменты ты готов ему простить и социальное нытье Квинса с Бронксом, и назойливое втюхивание Бродвея.

Уличных музыкантов в городе так много, что каждый найдет что-то для души. На Таймс-сквер можно встретить полуголых девиц, которые поют кантри, там же — подростков-афроамериканцев, исполняющих хип-хоп собственного сочинения. Не любите? Подойдите к метро на 42-й улице, где дедушка-трубач играет Армстронга. Джаз не для вас? Тогда марш к Центральному парку искать патлатого парня с гитарой, который великолепно исполняет Save Tonight от Eye-Eagle Candy.

А если повезет, можно наткнуться на темнокожего жителя Бруклина Чейза Уинтерса, который специализируется на русском роке: ДДТ, «ГрОб», «Сплин», Земфира. Хотя встретить его в последнее время сложно. Молодой музыкант занимается своей сольной карьерой: записывает пластинки, выступает в клубах и на концертах.

«Я знаю много плохих слов — я слушал песни «Ленинграда»

С Чейзом мы встречаемся на съемной квартире в Нижнем Манхэттене. Квартира типичной для Манхэттена «тоннельной» планировки — без межкомнатных стен. Прихожая объединена со столовой, которая плавно перетекает в зал и кухню. Из соседей — пиццерия и ларек с бижутерией на первом этаже.

Чейз сидит на диване с гитарой и поет одну из своих песен на русском языке.

— Можно не волноваться. Я не могу вмешаться, — с легким, но мелодичным акцентом напевает музыкант.

В день интервью певец как раз записывал клип. Камеру в руках держит друг Чейза Павел, который переехал в Штаты из России.

«На заводе меня многим словам научили»

Русский язык Чейз выучил сам. Несколько лет назад он работал на заводе в Бруклине. Многие его коллеги были выходцами из постсоветских стран, которые между собой общались на русском языке.

— Я раньше никогда не слышал русский язык. На работе я впервые его услышал. Я подумал, что это очень красивый язык, и выучил алфавит. А потом пытался общаться со своими коллегами, а они исправляли ошибки (…) На заводе меня многим словам научили. Не все из них были цензурные. Тот чувак, который меня учил, в своей речи использовал так много матов, что я даже попросил меня научить выражению Don’t curse — «Не ругайся матом». Сейчас я знаю много плохих слов — я слушал песни «Ленинграда», но не знаю, как их правильно использовать, да и не хочу, — смеется собеседник.

Чейз ушел с завода, но свое хобби не забросил. Он продолжал учить слова, конструкции, грамматику, смотрел российские фильмы и сериалы: «Универ», «Дом 2», проходил онлайн-курсы и общался с друзьями из России.

— Я вообще не лингвист и учить новый язык для меня очень трудно. Я пробовал учить испанский, итальянский. Мне было трудно. Я говорил себе: «Хватит, я не хочу учить». Но русский язык мне просто очень нравится. (…) Я читал несколько стихов Пушкина. Пробовал Чехова. Честно скажу, язык (в книгах. — прим.) очень сложный. Было очень трудно понять все. Каждое слово нужно было проверять. Я решил отложить это занятие на будущее.

Иногда Чейз выбирался на метро в русский район Нью-Йорка Брайтон-Бич (читайте наш репортаж оттуда) для языковой практики.

— Я пытался разговаривать с людьми, и иногда было очень смешно. Было такое, что я подходил к незнакомцам, спрашивал: «Вы говорите по-русски?». А мне в ответ на русском: «Нет». Что?! Да ладно!

Свою музыкальную карьеру Чейз начинал на улице. Если раньше он исполнял на Манхэттене только английские песни, то вскоре включил в свой репертуар и несколько композиций Бориса Гребенщикова, «Гражданской обороны», Земфиры, 5nizza, саундтреки из кинофильмов «Брат» и «Брат 2». Главный хит Чейза на YouTube — это его уличное исполнение песни «Все идет по плану». Ролик собрал полмиллиона просмотров.

«Люди в Минске очень добрые и спокойные»

Впервые Чейз посетил Москву три года назад и не разочаровался.

— Первый раз, когда я приехал в Россию, я думал, что будет трудно. Но все прошло нормально. Когда я говорил кому-то, что я из Америки, меня просто спрашивали: «Как ты там живешь?». Это было как раз время, когда ввели санкции и отношения накалились. Бывало, что я шел и слышал какие-то неприятные слова в свой адрес, но точно так же мне могли что-то неприятное сказать, например, в Техасе. Я просто стараюсь не обращать внимания на такие вещи.

Потом он несколько раз приезжал в Россию, ездил в Питер, Москву, Сибирь, Краснодар. В свой предпоследний визит он также посетил Минск.

— Я там выступал в небольшом клубе. Это был очень маленький концерт. Исполнял свои и чужие песни. Пел «Африку» «Без Билета». Я люблю эту песню, — признался Чейз.

В подтверждение своих слов парень ударяет по струнам и с легким придыханием заводит:

— Я родился не здесь, хоть мой город стоял в снегу. Мама и папа слушали музыку. Письма писал на мыс Доброй Надежды. И танцевал совсем без одежды. О-о-о, Африка!

— Минск мне нравится. Там люди очень добрые. Вот даже в России люди не стесняются… Паша, как сказать stare? — уточнил у клипмейкера Чейз.

— Смотреть, — подсказывают Чейзу.

— Да-да… Смотреть, но сильно, — подчеркивает музыкант.

— Глазеть, — подобрали более удачный вариант перевода.

— Да! Глазеть. В Минске люди смотрят на тебя быстро, и все.

— И перекрещиваются, — пошутил Паша.

— Люди в Минске очень добрые и спокойные, как мне показалось. Но я в Беларуси был только в Минске пару дней, и все.

Кроме «Без Билета» из белорусских исполнителей Чейз также знаком с творчеством IOWA и «Би-2», Солодуху не знает — мы уточняли. Не слышал американец и «Ляписов». Мы заполнили этот пробел в его музыкальном образовании — включили «Это любовь».

— Уау, дайте ссылку, — попросил музыкант.

«Американцы иногда подходят и спрашивают, на каком языке я пою»

Со временем Чейз стал не только перепевать русские песни, но и сочинять свои:

— Первую песню я написал два года назад. Она называется «Одиночество». Я тогда просто попробовал что-то написать на русском. Я еще просил своего друга проверить грамматику. Я и сейчас, когда напишу песню, отправляю ему текст. Он читает и говорит мне: «Это вообще я не понимаю, о чем идет речь» либо «Я понимаю, но люди не поймут».

Сейчас музыканта все реже можно заметить на улице — не хватает времени. Хотя русские хиты публика воспринимала благосклонно:

— Американцы иногда подходят и спрашивают, на каком языке я пою: на русском или на французском. Но большинство говорят, что это круто, и просто дают деньги.

Помимо съемок клипов, Чейз ездит с концертами по Америке. Пока это не огромные площадки, а «камерные» выступления в небольших клубах. Поет в основном по-английски. По признанию американца, русский язык для него остается не более чем хобби, которому он посвящает часть своего свободного времени исключительно из любви к языку.

— Когда я учил русский, мне просто было скучно. Когда я работал на заводе, я его часто слышал и убеждался в том, какой это красивый язык, и никогда даже не думал о том, что через несколько лет смогу на нем разговаривать и поеду в Россию. Сейчас у меня много там друзей и подруг.

При этом музыкант отмечает, что пока его главная аудитория — это все-таки русскоязычные слушатели, которым нравится его манера исполнения.

— Сейчас это так, но, наверное, через год это изменится. Я хочу, чтобы все любили мою музыку. Пока у меня больше песен на английском. Ведь я их пишу более десяти лет, а на русском только несколько лет. У меня, наверное, только 12−14 песен на русском.

Как признается Чейз, друзья относятся к его лингвистическим предпочтениям неоднозначно: одни удивляются и говорят, что это очень круто, другие просят петь на английском. При этом певец подчеркивает, что не нужно искать в его увлечении политики:

— Я меломан. Я люблю очень музыку. Я за мир и за любовь ко всем.

«Да пабачэння»

Через полтора месяца после нашего интервью в Нью-Йорке Чейз вновь приехал в Россию. 21 июня, в день рождения Цоя, он спел «Спокойная ночь» у метро «Кантемировская». Видео выступления выложили в интернет. Судя по комментариям, людям понравилось:

— Класс, — похвалил пользователь Коля Иванов.

— Весьма прилично исполнил, — поддержал Андрей Максимов.

В нынешней поездке Чейза Минск среди городов не значится. Хотя во время интервью он отмечал, что с удовольствием еще раз приедет в белорусскую столицу. Тем более что в свой прошлый приезд успел познакомиться с белорусским языком:

— Да пабачэння, — с придыханием бросил нам на прощание Чейз и через минуту уточнил: — Это «до свиданья»? Да?