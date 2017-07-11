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Боевики ИГ подтвердили гибель своего главаря аль-Багдади

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  • 11.07.2017, 12:05
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Абу-Бакр аль-Багдади

Накануне фотографии, подтверждающие гибель аль-Багдади, распространило телевидение Ирана.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» подтвердили гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Sumaria, который в свою очередь ссылается на местный источник в иракской провинции Найнава.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара, нанесенного ВКС России 28 мая в предместье Ракки. При ударе были ликвидированы около 330 террористов. В конце июня иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря ИГ.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в июле 2014 года провозгласил «исламский халифат» на Ближнем Востоке.


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