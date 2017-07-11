Вотчина Лукашенко попала под санкции Россельхознадзора 1 11.07.2017, 12:20

5,757

В продукции сельхозпредприятия «Александрийское» нашли антибиотики.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки мясомолочной продукции трех белорусских предприятий с 11 июля, сообщило в понедельник российское надзорное ведомство.

Антибиотики, по информации Россельхознадзора, были обнаружены в продукции филиала «Агрокомбината Скидельский» «Скидельской птицефабрики», а также предприятия «Александрийское» и «Молочного мира», сообщает сайт ведомства.

«В целях недопущения попадания такой продукции на территорию страны Россельхознадзор вынужден ввести с 11 июля 2017 года временные ограничения на поставки продукции», — прокомментировало ведомство свое решение.

Напомним, в июне вышеперечисленные предприятия были переведены Россельхознадзором на «усиленный лабораторный контроль». Однако, похоже, там ничего не предприняои для исправления ситуации.

Также в связи с обнаружением антибиотиков Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 11 белорусских предприятий. В их числе «Агрокомбинат «Заря», «Барановичское Райпо», «Белоруснефть-Особино», «Верхнедвинский маслосырзавод», «Молодечненский молочный комбинат» филиал, «Молочных горок» в Вилейке, «Рогачевский МКК», «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», «Солигорская птицефабрика», а также «Смолевичи Бройлер».

При этом Россельхознадзор сообщил о готовности ввести ограничения на поставки продукции этих предприятий в случае повторных выявлений в их продукции антибиотиков.