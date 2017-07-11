закрыть
11 июля 2017, вторник, 13:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Вот вам за все»: Мужчина с палкой громил машины в минском дворе

2
  • 11.07.2017, 12:25

Происшествие попало на видео.

В минском дворе на улице Лобанка мужчина с палкой в одной руке и пакетом в другой громил машины. При этом он что-то громко кричал, но разобрать получается только фразу «Вот вам за все». С этими словами мужчина разбивает заднее стекло серого универсала, пишет «Еврорадио».

Происшествие попало на видео:

От очевидцев, которые попытались остановить его, мужчина начал отмахиваться палкой. Но внезапно повернулся к ним спиной и выбросил сначала белый пакет, который держал в левой руке, а потом и свое «оружие». Тогда люди, которые сбежались на крики, смогли повалить его на землю и так дождались милиции.

Уже лежа на земле, мужчина продолжал громко разговаривать и смеяться. Возможно, он был под действием психотропных препаратов.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны