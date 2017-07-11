«Вот вам за все»: Мужчина с палкой громил машины в минском дворе

«Вот вам за все»: Мужчина с палкой громил машины в минском дворе2
- 11.07.2017, 12:25
Происшествие попало на видео.
В минском дворе на улице Лобанка мужчина с палкой в одной руке и пакетом в другой громил машины. При этом он что-то громко кричал, но разобрать получается только фразу «Вот вам за все». С этими словами мужчина разбивает заднее стекло серого универсала, пишет «Еврорадио».
Происшествие попало на видео:
От очевидцев, которые попытались остановить его, мужчина начал отмахиваться палкой. Но внезапно повернулся к ним спиной и выбросил сначала белый пакет, который держал в левой руке, а потом и свое «оружие». Тогда люди, которые сбежались на крики, смогли повалить его на землю и так дождались милиции.
Уже лежа на земле, мужчина продолжал громко разговаривать и смеяться. Возможно, он был под действием психотропных препаратов.