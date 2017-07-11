Жителей Кричева учат давать бой беспредельщикам из власти 11.07.2017, 12:42

Независимые журналисты и юристы запустили в городе специальный проект.

Кричевские журналисты будут регулярно приглашать в гости известных белорусских юристов. Жители города смогут задать им интересующие их вопросы, для этого будут организованы встречи юристов с жителями города в «Юридической гостиной» газеты «Вольны горад», сообщает 6tv.by.

Первым гостем кричевских журналистов был руководитель юридической службы ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Олег Агеев, который 7 июля провел встречу в Кричеве в рамках «Юридической гостиной».

Олег Агеев

Олег Агев выступил перед собравшимися на мероприятии журналистами, блогерами и общественными активистами с востока Могилевщины с лекцией «Основы правового регулирования реализации свободы слова».

Было проведено и практическое занятие по определению нарушения права на свободу слова. Четыре команды во главе со своими лидерами защищали свои позиции согласно предлагаемым заданиям.

«Олег Агеев задал высокую планку работы с аудиторией для следующих лекторов. Очень профессионально и полезно. Слушали «с открытым ртом», – отметил редактор «Вольнага горада» Сергей Неровный.

Всего во встрече с Олегом Агеевым приняло участие более 20 человек.

По словам Сергея Неровного, «Юридическая гостиная» «Вольнага горада» продолжит свою работу уже в ближайшее время. Кричев посетит еще целый ряд квалифицированных юристов.