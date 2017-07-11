«Когда у нас на парадах ездят унитазы, то можно ожидать всего» 11.07.2017, 13:04

Активисты из Гродно добились отмены абсурдного приговора за «пикет в соцсетях».

Гродненский областной суд, который представлял судья Анатолий Заяц, рассматривал жалобу милиции на решение Ленинского районного суда в отношении активистов Белорусского Национального Конгресса из Гродно Ольги и Сергея Веремеенко, передает «Радыё Рацыя».

Из-за отсутствия состава административного правонарушения по статье 23.34 часть 3 (организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) дело было приостановлено.

- Решением суда я доволен. Я не знаю, какие у них могут быть разборки, решения, указания, но доволен. Хорошо, что так есть. Знаете, когда у нас на парадах ездят унитазы, то можно ожидать всего. Суд мог вернуть дело на новое рассмотрение, но слава богу, что этого не случилось, - рассказал Сергей Веремеенко после вынесения решения областным судом

Представитель милиции Алексей Вацешка, который присутствовал в суде, не мог ничего предоставить, кроме старого сфабрикованного обвинения против Веремеенко.

Мнение правозащитника Владимира Хильмановича такое, что суд, возможно, не мог уже больше смириться с непрофессиональностью действий милиции:

- А может быть, сыграли какие-то амбиции представителей милиции, которые превысили свои негласно разрешенные полномочия. Тем не менее, нужно приветствовать, что областной суд поддержал законное решение суда Ленинского района.

Поддержать Веремеенко пришли представители партий, общественных организаций и друзья.