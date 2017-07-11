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Появилось видео задержания мужчины, который перерезал себе горло в центре Минска

  • 11.07.2017, 13:17

Очевидцы сообщили о странных действиях неизвестного на Октябрьской площади.

Читатели nn.by прислали в редакцию видео событий на Октябрьской площади Минска 7 июля: в тот день мужчина, порезав себе горло, пытался убежать от милиции.

Как сообщили очевидцы, мужчина был неадекватен — отжимался, бегал, танцевал, что-то кричал.

Милиция появилась через пару минут, еще через несколько минут подоспели и медики.

Как ОМОН догонял мужчину, смотрите на видео.


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