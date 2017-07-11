Появилось видео задержания мужчины, который перерезал себе горло в центре Минска
- 11.07.2017, 13:17
Очевидцы сообщили о странных действиях неизвестного на Октябрьской площади.
Читатели nn.by прислали в редакцию видео событий на Октябрьской площади Минска 7 июля: в тот день мужчина, порезав себе горло, пытался убежать от милиции.
Как сообщили очевидцы, мужчина был неадекватен — отжимался, бегал, танцевал, что-то кричал.
Милиция появилась через пару минут, еще через несколько минут подоспели и медики.
Как ОМОН догонял мужчину, смотрите на видео.