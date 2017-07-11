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Испанский визовый центр снова откроется в Минске

  • 11.07.2017, 13:49
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Ранее белорусы должны были обращаться в Испанское Генеральное Консульство в Москве.

14 июля в Минске пройдет официальная церемония открытия визового центра Испании, сообщает БелТА.

Визовый центр находится по адресу ул. Кальварийская, 42. Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты), за обработку документов надо заплатить сервисный сбор в размере 15 евро. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.

Рассматривать документы на визу будут от 7 рабочих дней. Прием и выдача документов — с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Напомним, визовый центр Испании был открыт в Минске в конце мая 2013 года. Однако октябре 2016 его закрыли, и белорусы были вынуждены обращаться с вопросами в Испанское Генеральное Консульство в Москве.


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