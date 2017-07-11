Почему спутница Лукашенко в Александрии избежала распределения 16 11.07.2017, 13:49

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Стали известны новые факты о девушке, которая сидела на Купалье рядом с диктатором.

Девушку, которая в Александрии на празднике Купалье сидела рядом с Лукашенко, зовут Кристина Неверо.

Об этом tut.by рассказали в Витебском государственном технологическом университете. Кристине 21 год, в июне она окончила ВГТУ. Специальность — «финансы и кредит».

Кристина из Витебска, училась на факультете экономики и бизнес-управления. Человек она творческий и активный, поэтому в университете ее знают. Найти ее номер просто, а вот дозвониться ей нелегко. Вчера днем и сегодня утром ее телефон не отвечал.

— С первых курсов она участвовала в разных конкурсах. Не хочу сказать, что всегда занимала первые места, но вторые, третьи точно занимала, — говорят в деканате факультета экономики и бизнес-управления. — Училась она на платном, поэтому у нее свободный диплом.

В прошлом году Кристина участвовала в межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна — 2016». Вместе с ней на корону претендовали 13 самых артистичных и харизматичных студенток белорусских учреждений высшего образования.

На сайте БРСМ, одного из организаторов конкурса, в «визитке» Кристины написано так: «комсомолка, активистка, […] доброжелательная, отзывчивая, коммуникабельная и инициативная […]».

Здесь же сообщается, что девушка является участницей студенческого Дома моды, студии эстрадного танца «V.I.P.», выступает в концертных программах. Она — лауреат различных танцевальных конкурсов, участница концертов «Славянского базара в Витебске».

На вопрос, удивились ли в университете, увидев на празднике Кристину недалеко от Лукашенко, в деканате ответили, что нет.

— Почему удивились? Ведь этим летом мы ее отправляли на президентский бал выпускников, поэтому здесь ничего сверхъестественного нет, — пояснили в деканате. — В этом году, если я не ошибаюсь, от нас на бал ехали четыре человека.