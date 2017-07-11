На кого «запишут» долги белорусских колхозов? 3 11.07.2017, 13:51

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Государство опять выкупает «плохие долги» и выводит их за пределы банковской системы.

Это позволяет минимизировать удельный вес проблемных активов в банковской системе прямо сейчас, однако угрожает ростом расходов бюджета на обслуживание внутреннего госдолга в будущем, прогнозируют эксперты.

Согласно совместному постановлению Совмина и Нацбанка Беларуси №467/8 на баланс Агентства по управлению активами посредством продажи передаются кредитные договора в отношении 180 сельхозпредприятий на общую сумму 242 млн рублей. Эти кредитные договора являлись проблемными и находились на балансах крупнейших банков Беларуси, в том числе частных, а также Банка Развития.

Агентство по управлению активами было создано в 2016 году, чтобы нормализовать финансовую ситуацию в сельском хозяйстве.

По состоянию на 1 ноября 2016 года объем проблемных активов в банковской системе Беларуси достигал 6 млрд рублей или 14,9% от активов подверженных кредитному риску. Критическим для проблемных активов считается уровень в 15-20%. В результате перевода активов на баланс Агентства по управлению активами их удельный вес снизился до 13%. И это позволило заявить об отсутствии предпосылок для развития банковского кризиса в Беларуси.

Перевод проблемных активов сельскохозяйственных предприятий на баланс Агентства по управлению активами является временным решением проблемы, уверены эксперты.

«Сельскохозяйственные предприятия ранее получали новые кредиты, несмотря на наличие проблемных долгов, и направляли их на текущую деятельность, частично погашая проблемную задолженность», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Отдельные кредитные договора не погашались в полном объеме с 2008 года, несмотря на несколько проведенных девальваций, что обесценило их реальную стоимость. Большинство кредитов для сельского хозяйства выдавались под льготные процентные ставки, что делало их для получателей практически бесплатными.

После ужесточения подходов к кредитованию, получить новые кредиты стало проблематично.

«Старые долги превратились в необслуживаемые. Залоговое имущество на селе реализовать сложно. А дебиторская задолженность в сельском хозяйстве в шесть раз ниже кредиторской задолженности», — констатируют эксперты.

И предупреждают, что в таких условиях дальнейший рост проблемной задолженности по кредитам становится неизбежным.

По их прогнозам, по мере увеличения проблемной задолженности государство будет частично переводить проблемные кредиты на баланс агентства по управлению активами, деньги для выкупа проблемных активов у банков будут предоставляться бюджетом, либо посредством выпуска долгосрочных государственных бумаг, которые банки получат вместо уступаемых проблемных кредитов.

«Банковская система будет демонстрировать управляемость проблемной задолженности, а сумма по обслуживанию внутреннего долга будет постепенно увеличиваться, что создаст дополнительные проблемы для бюджета в будущих периодах, но решит текущие проблемы с плохими активами», — отмечается в обзоре.