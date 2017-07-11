Из чего на самом деле состоит наша любимая еда 4 11.07.2017, 14:06

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Магазинные продукты часто содержат дополнительные компоненты, о которых мы и не догадываемся.

Редакция AdMe.ru решила разобраться, из чего же состоит наша любимая еда. Эти данные не относятся к конкретным маркам, а отображают ситуацию в целом.

Предлагаемая информация — вовсе не повод навсегда отказаться от этих продуктов. Просто контролируйте их потребление и следуйте рекомендациям, особенно если речь идет о детях.

Белковая эмульсия — это масса из измельченной кожи, соединительной ткани, сухожилий, костной муки. Объем эмульсии зависит от класса изделий и самого производителя, но в среднем ее доля варьируется от 40 до 60 %. Для улучшения вкуса, внешнего вида продукта и продления срока годности в массу добавляют консерванты, эмульгаторы, красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки.

Совет: Выбирайте колбасу в натуральной оболочке, а перед тем как накормить ею ребенка, отварите, чтобы избавиться от избытка соли и других не самых полезных веществ.

Концентрат — это пюре, в состав которого входят томаты и крахмал. Объем помидоров в концентрате зависит от класса кетчупа и варьируется от 6 до 10 %. Некоторые марки добавляют в концентрат яблоки, сливы. В качестве жидкого компонента при изготовлении кетчупа часто используется кукурузный сироп, который придает продукту вязкость и служит консервантом.

Совет: При выборе кетчупа останавливайтесь на том, у которого есть маркировка «Экстра» или «Высший класс».

Фарш (сурими) для крабовых палочек готовят из недорогих сортов рыбы: филе очищается, промывается для удаления рыбного запаха, перемалывается. Другие компоненты — это соль, сахар, соевый белок, растительное масло, красители (чаще всего кармин) и вкусовые добавки.

Совет: Качественные размороженные крабовые палочки не ломаются при сгибании и разворачиваются в сплошную ленту. Сплошная масса, которая легко ломается при сгибе, указывает на то, что в продукте много крахмала.

Чаще всего чипсы производятся не из сырого, а из восстановленного картофеля (внешне похож на порошок) с добавлением рисовой или кукурузной муки, крахмала. В процессе термической обработки в чипсах накапливается акриламид (канцероген). Норма этого вещества в некоторых марках превышает допустимую (0,2 мкг/кг) в 1 000 раз.

Совет: Чипсы, которые делают из цельного картофеля, содержат больше масла, так как их жарят, а чипсы из восстановленного картофеля чаще запекают.

Кроме вышеперечисленных компонентов, в составе некоторых марок хлопьев есть пальмовое масло. Кроме того, в состав многих марок хлопьев входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что часто не указывается на коробке.

Совет: Из-за сахара и большого количества крахмала в кукурузной крупе специалисты не рекомендуют ежедневно кормить детей кукурузными хлопьями на завтрак. Больше всего сахара содержится в глазированных хлопьях и в хлопьях с фруктами в составе.

Кроме самих фруктов, доля которых может варьироваться от 1 до 5 % всей массы наполнителя, фруктовый наполнитель также содержит крахмал, сахар, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. В качестве стабилизатора в йогурте используются крахмал, желатин, альгинат натрия, камедь.

Совет: Оптимальный состав йогурта — цельное молоко и бактерии (количество бифидобактерий и молочнокислых бактерий должно указываться на конец срока). Также в составе допустимы сливки, молочная сыворотка.

В производстве пасты используется масло растительного происхождения, чаще всего пальмовое. Другие компоненты — это ванилин, эмульгаторы, загустители и ароматизаторы.

Совет: Покупайте шоколадно-ореховую пасту без белых прослоек, так как в таком продукте содержится больше пальмового масла и меньше какао. Мировой производитель пасты рекомендует съедать не более 2 ч. л. лакомства в день.

В составе шоколада должно присутствовать только какао-масло, но его часто разбавляют пальмовым маслом, маслом кокоса, маслом ши. Другие компоненты — это эмульгаторы (чаще лецитин), ароматизаторы, вкусовые добавки.

Совет: Качественный шоколад должен быть хрупким и твердым, а при разламывании трещать и крошиться.

Сгущенное молоко делают путем выпаривания жидкости из молока (на одну банку требуется примерно 1,5 литра), поэтому в нем должен присутствовать только животный молочный жир. Нередко производители уменьшают норму молока, а чтобы обеспечить требуемую жирность и консистенцию, используют растительные жиры и загустители.

Совет: Надпись на банке «продукт молочный с сахаром» скорее всего указывает на то, что сгущенное молоко готовилось в обход стандартов.