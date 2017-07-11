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Камень в огород производителя «народного автомобиля»

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  • 11.07.2017, 14:24
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«Святая корова» белорусской промышленности может пойти под нож.

Лукашенко недоволен тем, что новый белорусско-китайский завод «БелДжи» до сих пор не построен, пишет «Салiдарнасць».

Тревожные звоночки для руководства предприятия зазвучали на совещании 11 июля, когда Лукашенко дал поручение Комитету госконтроля подготовить доклад по некоторым «модернизируемым и строящимся предприятиям».

Далее он добавил, что проблемы есть на строящихся предприятиях в Светлогорске и Добруше, а также на заводе по производству легковых автомобилей, который все еще не открыт.

– Я жду доклада, как идут дела на этих предприятиях, – предупредил Лукашенко.

Речь идет о пресловутом белорусско-китайском заводе «БелДжи», который в 2017 году должен был начать производить «народный автомобиль» Geely. Пикантность ситуации придает тот факт, что сборочное производство этой марки в Беларуси с начала года было прекращено – а по-настоящему развернуть выпуск легковушек планировалось как раз на новом заводе в Минской области.

Однако предприятие, в которое было вложено около 250 миллионов долларов, до сих пор не построено. Кроме того, эксперты сомневаются, что новая сборочная линия будет способна обеспечить 30% локализации производства, которые необходимы для беспошлинной продажи автомобилей на рынке ЕАЭС.

Как видим, пока судьба белорусского «народного автомобиля» выглядит не слишком радужной. А в такой ситуации главе государства, возможно, ничего не остается, как по традиции устроить публичный разнос и найти виновных в срыве своих грандиозных планов.


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