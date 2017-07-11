Как проходит служба в самом необычном костеле Беларуси 11.07.2017, 14:34

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Репортаж из затерянной в лесах возле Вилии Дубковской часовни.

Эту часовню построили в 1929 году. Святую Мессу здесь служат только раз в год, при зажженных свечах - до сих пор в часовне нет электричества.

Это одна из немногих «лесных святынь» Беларуси. Освящена она в честь Матери Божьей Неустанной Помощи, а построена в лесной чаще на холме. Вероятно, именно поэтому местные жители называют главный образ часовни иконой Богоматери Курганной.

Часовня в Дубке расположена в Островецком районе и принадлежит к приходу Пресвятой Троицы в Жодишках, где вот уже 15 лет пастырское служение несет отец Павел Колесник.

«Традиционно единственная св. Месса в Дубковской часовне совершается в первое воскресенье июля на фестиваль Матери Божьей Неустанной Помощи », - рассказал Catholic.by о. Павел Колесник.

Священник добавил, что с момента постройки (строительством в конце 1920-х покровительствовал местный настоятель из Жодишек) часовня ни разу не перестраивалась. Был изменен только алтарь.

«Местные верующие сами присмотрели и выбрали красивое место в лесу, где было решено построить часовню, - продолжает о. Павел. - С тех пор часовня здесь и существует».

По словам священника, часовня находится в 10 км от Жодишек и во время праздника в Дубке традиционно съезжаются верующие близлежащих приходов из Островца, Сол, Гервят и Вишнево. Во время Мессы, совершаемой здесь раз в год, у часовни собирается до 150-200 человек.

А еще, как отмечают старожилы, в этот день почти всегда идет дождь. Не стал исключением и нынешний фестиваль, когда над местностью прошлась гроза.

Ксендз Юрий Ясевич, викарий прихода Свв. Космы и Дамьяна в Островце, в этом году впервые посетил Дубок. Священник признался, что часовня поразила его в первую очередь своей самобытностью.

«Здесь чувствуется особый дух, что связано, по-видимому, с особенностью расположения часовни. Единство с природой, отсутствие электричества, необычность витражей - все это оказывает необычное впечатление на тебя», - делится священник.

Из Жодишек в Дубок был организован отдельный автобус. В этом году торжество собрало около 150 верующих из соседних деревень и хуторов. Некоторые приехали на велосипедах и мотоциклах.