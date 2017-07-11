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Доллар и евро опять «потоптались» по белорусскому рублю

  • 11.07.2017, 14:37
  • 7,718

На торгах 11 июля рубль снова сдал к американской и европейской валюте.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 июля состоялись очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN0,006 — до 1,9794 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0045 — до 2,2549 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0159 — до 3,256 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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