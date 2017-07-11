Спасибо, клоун! 10 Анатолий Санотенко, belaruspartisan.org

11.07.2017, 14:45

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Смеяться – хорошо. А хорошо смеяться – еще лучше.

Александру Григорьевичу следовало бы выдать премию. От лица белорусского народа. За продление жизни белорусов.

Он что-нибудь скажет – белорусы смеются. Продлевают. Жизнь. Себе.

Вот и статистика уже свидетельствует – белорусы стали жить дольше. Значит, «система» работает. Спасибо вам, Александр Григорьевич.

Улыбнуло и недавнее его заявление (гомерический смех пришел потом). О том, что в Беларуси со свободой СМИ нет проблем.

Да, проблем никаких – только 96 случаев задержаний журналистов, зафиксированных Белорусской ассоциацией журналистов в марте-апреле этого года.

Видимо, это должно звучать как милицейский рапорт – министру: «Задержали – нет проблем».

А еще можно ему «отчитаться»: 6 (Шесть) из них пострадали от физического насилия (со стороны милиции), 45 (Сорок пять) попали под административное преследование...

Приведем «близкородственный» для автора сего поста пример.

Бобруйск. Любимый город Александра Григорьевича, если вспомнить другие его высказывания (не при израильском посольстве будет сказано).

Еще раз – Бобруйск, 26-го марта 2017 г. Андрей Малахов – нет, не шоумен и не уринотерапевт, а – начальник милиции общественной безопасности местного УВД – задерживает 8 (Восемь) местных журналистов. Во время выполнения ими своих служебных обязанностей – освещения, то есть – попытки освещения массового протеста.

Задерживает, примерно, 5 (Пять) процентов от общей численности бобруйских журналистов. Из газет «Коммерческий курьер», «Вечерний Бобруйск», «Бобруйский курьер»...

То есть – дело уже идет на проценты... Как в старые, но недобрые времена.

Исходя из этого, может, стоит предложить визажистам причесать Александра Григорьевича под Иосифа Виссарионовича. И усы ему так же закрутить. И – френч, френч, разумеется...

И не только его, нашего всенародно избранного, но и – всю его Администрацию.

Представляете себе картину – заходите в Администрацию, а там – одни Сталины ходят.

Даже женщины.

Все – «сами с усами» (мол, не лезьте к нам из своей Европы с советами – как нам тут жить и что нам делать с доставшимся народом), все – во френчах.

Ляпота!

Идеологическая, визуальная, и вообще...

Анатолий Санотенко, belaruspartisan.org