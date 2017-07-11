На Шарковщине установили исторический баннер Игоря Марочкина 11.07.2017, 15:12

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Художник изобразил на картине выдающихся белорусов, прославивших Шарковщину.

В Лужках на Шарковщине установили баннер, посвященный истории и выдающимся людям старинного городка. Размер конструкции 2 × 3 метра, авторство концепции и дизайн принадлежат Игорю и Ирине Марочкиным, сообщает «Радыё Свабода».

«В Лужках был крещен я, оттуда родом моя мать. Баннер при поддержке местных властей на днях установили в самом центре поселка», - рассказывает художник и преподаватель Игорь Марочкин.

Он сын известного белорусского художника, одного из основателей объединения «Погоня» Алеся Марочкина. Его мать Ирина, активная участница движения возрождения 1980-х, несколько лет назад умерла и была похоронена на родине недалеко от Лужков.

«Городок с богатой историей» - главный смысловой посыл баннера. Тут же год первого упоминания о поселении - 1514-й. Отражены местные архитектурные достопримечательности - церковь Святого Михаила при монастыре иезуитов, церковь Рождества Божией Матери, усадьба Плятеров, водняная мельница и т.д.

Здесь же изображены портреты людей, которые прославили Лужки: художник, фольклорист Язэп Дроздович, писатель и общественный деятель эмиграции Василий Стома, хоровой дирижер, этнограф Геннадий Титович, священник и публицист Язэп Германович, отец современного иврита Элиэзер Бен-Иегуда и другие.