Лукашенко потребовал «вгрызаться» в рынок ЕС 9 11.07.2017, 15:26

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Фото: AFP

Диктатор удивил своих чиновников новой терминологией из области зоологии.

Александр Лукашенко потребовал от чиновников не упустить момент улучшения мировой конъюнктуры для продвижения белорусских товаров, сообщает ТАСС.

«При этом надо исключить ситуацию, когда мы бросаемся туда, где нас не ждут, оставляя наиболее выгодные наработанные рынки ближайших стран», — уточнил правитель.

«Наш сосед — Европейский союз — переживает непростые времена. Сегодня там столкнулись с целым рядом серьезных вызовов. Но, смею заверить, с этими вызовами Евросоюз справится, — «обнадежил» Александр Лукашенко. — Я уже много раз говорил, что нам нужен сильный Европейский союз как в экономическом, так и в политическом отношении. ЕС — это мощная, одна из опор многополярного мира. Этим все сказано».

Лукашенко отметил, что на данный момент европейские санкции с белорусских предприятий сняты, а квоты на поставки нашего текстиля в Европу отменены.

«Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Нужно буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех», — добавил Лукашенко.

В январе — марте 2017 года экспорт Беларуси в страны ЕС составил $2,9 млрд в эквиваленте. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Евросоюз остается для Беларуси вторым по важности рынком после российского.