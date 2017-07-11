357 лет назад белорусское войско освободило Вильно от московских оккупантов 2 11.07.2017, 15:28

3,417

Московский гарнизон ретировался, остатки вражеских войск заперлись в замке.

Первая попытка освободить Вильно окончилась неудачей. Больше повезло военным силам под командованием вилькомирского (ныне – Укмярге) подстолия, полковника Казимира Довмонта Сесицкого. Белорусские солдаты при помощи жителей Вильно ранним утром, на рассвете 9 мая 1660 г. сломали городские ворота, «а стража в это время была словно пьяная и не слышала, как вражеские солдаты приблизились к воротам», заняли город и продержались в нём почти весь день, до 6 часов.

Тем временем сильный московский гарнизон, находившийся в замках, отнял город, а белорусы были вынуждены отступить. В отместку за помощь белорусскому войску московский гарнизон по приказу воеводы князя Даниила Мышецкого сжёг пригороды Вильно и начал репрессии против жителей.

Не желая терпеть произвола и террора, горожане обратились за помощью к Михаилу Казимиру Пацу. Московиты, поняв, что устоять всё же не удастся, сопротивлялись мало и отступили в хорошо укреплённый и вооружённый замок. М.К. Пац освободил город 11 июля без большого труда. Город белорусскому войску удалось отобрать