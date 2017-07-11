Путин просчитался 3 Андрей Пионтковский, nv.ua

11.07.2017, 15:52

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

В Москве решается вопрос о власти.

На выборах оформляют уже принятое решение, которое верхушка обсуждает заранее – сейчас.

У окружения Путина возникли очень серьезные сомнения о том, сможет ли он выполнять свои функции в отношениях с Западом, особенно после унизительной встречи с Макроном, когда французский президент показал, как нужно разговаривать с этим субъектом. Поэтому встреча с Трампом на саммите G20 была очень важна, именно с точки зрения позиции Путина внутри российской верхушки. И здесь она прошла для него очень удачно. Это, конечно, подыгрывалось российской пропагандой: "Вот какой великий государственный деятель, как он долго разговаривал с Трампом" и так далее. Это Трамп смог ему подарить.

Кстати, перед поездкой Трампа в Вашингтоне была очень серьезная дискуссия: большинство не только конгрессменов, но и членов кабинета американского президента выступали против формальной продолжительной встречи. Предлагали столкнуться где-то в коридорчике у туалета – и достаточно будет для Путина. Но нет, Трамп настоял на масштабном формате и все, что Путину нужно для внутреннего потребления – и то, как он умеет решать вопросы с Западом, как его ценят в роли одного из мировых руководителей – все это было продемонстрировано и достаточно сильно укрепило позиции Путина. И неслучайно, что сходу после Большой двадцатки он начал по существу свою предвыборную кампанию: отправился в Екатеринбург, усилил атаки на оппозицию, прежде всего, на Навального. Он убедил большую часть так называемой российской элиты, что справляется со своими обязанностями. Это – с одной стороны.

Но с другой – с точки зрения отношений между Россией и США, по всем ключевым вопросам, эта встреча стала полным провалом. Потому что Трамп все-таки понимает, что какие-то личные знаки внимания он может Путину оказать, но стоит ему сделать шаг к сделке с Путиным, прежде всего в отношении Украины, это будет встречено с негодованием большинства истеблишмента. Кстати, по Украине едва ли не в качестве достижения в Москве отметили, что США назначили специального представителя по Украине. Но кого? Это бывший представитель США в НАТО, близкий сотрудник Маккейна. И немедленно после саммита он поехал в Киев вместе с Тиллерсоном еще раз подтвердить позицию США по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть никаких ожидаемых Москвой сдвигов в двусторонних отношениях со США не произошло. Но со своей внутриполитической задачей в самой России Путин справился.

В то же время, зачем это было Трампу – самая большая загадка. Что его заставляет все время делать какие-то подарки Путину? Теперь ему в Вашингтоне приходится отмываться от всего, что там произошло. Это и есть самая большая загадка: что заставляет его подыгрывать Путину – глупость или какие-то более серьезные причины, компромат или еще что-то. В меру своих возможностей он делает что-то приятное для Путина, но эта мера не так велика. В Москве же полагали, что достаточно помочь одному недалекому человеку стать президентом и все вопросы она решит. Но в США президент обладает весьма ограниченной властью и не может предложить Москве ничего серьезного.

Андрей Пионтковский, nv.ua