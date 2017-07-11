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Цены на жилье на курортах Литвы упали до €5

  • 11.07.2017, 16:02

«Ценопад» вызван холодной погодой.

Проживание в Неринге обычно обходится в 25-30 евро с человека, но сейчас можно найти вариант и за 5 евро, пишет delfi.lt.

Заместитель директора Нидского центра туристической информации Agila Эгле Балтранайте сказала, что количество свободных мест сокращается, но она заметила, что плохая погода нередко заставляет людей менять свои планы.

"Отдых в Неринге стоит по-разному. Поскольку температура не баловала, как гостиницы, так и частный сектор склонны делать скидки. Если люди останавливаются больше, чем на день, возможны скидки до 30%", – сказала Балтранайте.

Она прибавила, что самый дешевый из имеющихся вариантов – всего 5 евро с человека. Обычно цена составляет 25–30 евро с человека.


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