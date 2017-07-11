«Ребята, денег нет, терпите» 3 11.07.2017, 16:19

Фото: ТАСС

Жители столицы рассказали о своих подработках.

Когда денег нет, их можно одолжить – или найти подработку. Только вот у кого-то получается быстро заработать круглую сумму, а кто-то до сих пор вспоминает о такой работе с содроганием. Минчане рассказали о самых ужасных подработках в своей жизни, пишет citydog.by.

«Знали бы люди, в каких условиях готовятся их любимые сэндвичи»

– Я устроилась на работу в кафе, когда училась на втором курсе. Тогда это злачное местечко посоветовала мне соседка по комнате. Условия для меня были достаточно хорошими, опыт не требовался, всему обещали научить. На первый взгляд, ничего не вызывало особого подозрения: хороший коллектив, работа в ночные смены по 12 часов.

И это был ад, самый настоящий! Особенно в выходные, потому что рядом были самые популярные места для тусовок, а мы всегда могли накормить вкусными сэндвичами и кофе. Так вот: работодатель не потребовал от меня санкнижку – сделаешь, мол, потом, в процессе – хотя работать требовалось с едой. Санузла в кафе для персонала на тот момент не было – бегали, простите, в соседнее – шкафчиков для того, чтобы переодеться, тоже, нужно было умудриться сменить одежду рядом с кучей коробок с едой и холодильниками.

О том, что там творилось внутри, страшно вспоминать, но знали бы люди, в каких условиях готовятся их любимые сэндвичи. Понятно, что общепитов без изъяна нет, но тут, дотронувшись до слайсера (это чудовище для нарезки продуктов), я окунулась в приветливый рой мошек.

Работалось, в принципе, хорошо, но уточню, что за нами следили камеры – их было, если не ошибаюсь, две. На тот момент весь персонал состоял из восьми человек: четверо – дневная смена, четверо – ночная. Я и ещё одна девочка были приходящими, остальные точно работали дольше 3 месяцев. Устроили нас по договору подряда. Ночной смене обещали, что точно будем получать не больше 250 руб. по новым ценам. Но все, что мы в итоге получили – это «чайник» с каждой смены, которого хватало на молоко, йогурт и хлеб. В один «прекрасный» день наше так называемое начальство устроило нам собрание: приходят с кислыми лицами, говорят, мол, у кафе за месяц большой минус, поэтому мы решили всех уволить – кроме двоих. Потом обвинили еще в том, что куда-то испарилось 20 чиабатт (булочек), а это 40 сэндвичей. Ага, съели, конечно же. Закрыли кафе тогда под предлогом технеполадок, а после набрали новый персонал, сделали ремонт и до сих пор катаются как сыр в масле. А нам за месяц так ничего и не выплатили.

«Тогда мы решили просто намотать тряпки на лицо и дышать через них»

– Как-то мне позвонили и предложили подработать на складе за городом. Нужно было размельчить залежалый цемент и раскидать его по мешкам. Сказали, что заплатят много. Мы с моим одногруппником ехали на склад и уже мечтали о том, как быстро все сделаем и будем тратить бабло. А когда приехали, увидели горы цемента и поняли, что попали. Чтоб вы понимали, респираторов у нас не было, на улице 3-4 градуса тепла, а склад не отапливаемый.

Мы начали работать: пыль стояла ужасная, лезла во все щели, скапливалась в носу – было очень сложно дышать, чувствовалось, что легкие стали тяжелее. Мы жутко замерзли, хоть и очень усердно двигались. Цемент был очень плохой, а нам нужно было его раздрабливать и просеивать. За день мы не сделали даже трети всей работы – хотели уже просто на нее забить и не приехать на следующий день. Но все-таки решили доделать начатое.

Купили респираторы, но они не помогали – с ними было еще хуже. Тогда мы решили просто намотать тряпки на лицо и дышать через них. Спустя пару часов такой работы у нас стало жутко чесаться лицо: пот и цемент смешивались, и от этого появился зуд. Но нам было все равно: лучше с ними, чем без них. Таким образом мы за день закончили почти всю работу, а по итогу нам заплатили не всю сумму. Я потерял там свою шапку, мы заболели и потом еще неделю отлеживались, а зуд на лице прошел только через 3-4 дня. Вот так и подработали.

«Комнатка метр на метр с протекающей раковиной, никаких перчаток, фартука и адская жара»

– В студенческое время я устроилась в кафешку посудомоечкой. Начался жуткий кошмар с того, что личные вещи наказали кинуть в каком-то подвале на полу. Дальше повели меня на мое «рабочее место» – в комнатку метр на метр с протекающей раковиной (настолько протекающей, что через полчаса работы я стояла по косточку в воде), никаких перчаток или фартука – спецодежду я, видимо, из дома должна была принести. В помещении была духота и адская жара – никаких кондишников, ни намека на форточку, а кухня в двух шагах.

Повар был один, разрывался между заказами, мешал все одной ложкой и ей же пробовал все из каждой кастрюли. Но это были цветочки. Уборщицей там была дама подшофе без определенного места жительства. Все бы ничего – я за то, чтобы давать шанс потерянным людям, но… она помыла полы вонючей тряпкой, вытерла руки о штаны и зачерпнула себе прям вот этими руками из общей кастрюли риса или картохи, котлеток набрала из другой емкости и суши не забыла потрогать!

Я не сказала бы, что брезглива по натуре, но там меня просто чуть не стошнило. И эту еду потом подают клиентам… В общем, спустя 10 часов смены (без обеда) я ушла в глубоком шоке, с комом в горле, с распухшими от воды ногами, с разъеденной кожей на руках (там средства для мытья не такие, как дома) и без денег (хотя обещали платить каждый день). Я решила, что больше туда не вернусь, но сходила еще 2 дня в надежде, что отдадут деньги, чего так и не произошло.

«Хозяева-учредители – вылитые фраера из 90-х»

– В Минске есть квеструм, который известен хреновыми квестами и красивыми администраторами. Никакого официального трудоустройства там нет, оплата труда самая низкая в этой сфере – всего 5 рублей за проведённую игру. Качество загадок и антураж в просто кошмарны – все держится на монтажной пене и разваливается от прикосновения, но чинить никто ничего не собирается.

Хозяева-учредители – вылитые фраера из 90-х. Накричать на персонал, на клиентов – это все в порядке вещей. Работа, в целом, интересная, но специфическая. Может быть день, когда ты стоишь в расписании, но игр нет и нет заработка, а может быть так, что запись на сайте появилась внезапно: вот шли люди по городу и решили сыграть прямо сейчас, но ведь на локации все время не присутствует человек, поэтому в любой момент надо быть готовым сорваться на работу. Никакие такси, конечно же, не оплачиваются. Так что не расслабишься и все время мониторишь, не забронировали ли время.

Коллектив весь молодой, студенты, поэтому большая текучка. Никого не ценят – люди тут расходный материал. И не дай бог начальство узнает, что ты что-то умеешь – будешь бесплатно и бесконечно что-то чинить, паять, рисовать, мастерить, убирать. В общем, о талантах своих лучше молчать. Отработал свои игры и быстренько беги домой.

Были и весёлые моменты, когда приходят с проверкой из МЧС, а тебе учредители велят закрыть все двери, за которыми скрываются нарушения, и сделать вид, что в помещении есть запасной выход, хотя очевидно, что его тут никогда и не было. Вот это импровизация у директора была! Коллектив дружно работает в крохотной каморке, чтоб посетители не видели сразу всю аппаратуру и не слышали подсказки, пока другие команды доигрывают. Поэтому администраторы теперь сидят рядом с электрощитами, плохо изолированными проводами и страшными коммуникациями от жилого дома, расположенного над квеструмом.

Зарплата первого числа каждого месяца, но получить ее вовремя на деле просто нереально, всегда один ответ: «Ребята, денег нет, терпите».

«Нам дали по несколько кило шампиньонов и довезли до Экспобела»

– Когда я была еще студенткой, нас как-то вывезли на сбор шампиньонов в Острошицкий городок. Условия были ужасными: в теплице грибы выращивали в много ярусов от пола до потолка, и мы с моей одногруппницей (больше никого не было), почти 12 часов работали, стоя на стремянках или сидя на корточках, без обеда.

Подработку нашли случайно в соцсети. Нас туда завезли, а зарплату пообещали от объема выполненной работы, с минимальной ставкой в 7 руб. В итоге денег не заплатили, аргументируя это тем, что мы собрали слишком мало ящиков и помяли много грибов. Конечно, мы не ломали никаких грибов: если гриб был старым и рассыпался, мы клали его в отдельный ящик. В качестве утешения или поощрения нам дали по несколько кило шампиньонов и довезли до Экспобела – нам еще нужно было самим добираться домой, а маршрутки оттуда уже не ходили.

«По моим подсчётам, за ночь я заработала минимум 150 руб».

– Я танцевала в коллективе, который выступал в ресторанах, на корпоративах и концертах. Тренировки были каждый день, а выступления – редко. Мне предложили поработать в новогоднюю ночь, и я согласилась. Планов не было, да и двойная оплата – тоже неплохо.

Мы договорились встретиться возле первого кафе, а перед этим наш руководитель поехала за костюмами – в общей сложности, мы прождали ее на улице почти полтора часа. Было уже поздно – все заведения, где можно было погреться, были закрыты. Главный нюанс: нам платят не за время, а за количество танцев. Так вот, как оказалось, в первом кафе я не выступала вообще, а потом вроде разобрались.

Заказов было много, времени на подготовку и переодевания не было вообще. Мы объехали 4 разных точки в Минске и две за городом – там дополнительная оплата. По моим подсчётам, за ночь я заработала минимум 150 руб., но так как отношения с руководителем не складывались, да и на тренировки она постоянно опаздывала, а иногда не приходила, я решила уйти.

Предупредила её и попросила рассчитать за последний месяц, то есть и за новогоднюю ночь в том числе. Она объяснила, что деньги должны пройти через бухгалтерию, и рассчитают меня только через месяц. Я, конечно, была недовольна, но выхода не было. В итоге я звонила ей до сентября, но денег так и не увидела.