Клип Gangnam Style уже не самое популярное видео на YouTube 11.07.2017, 16:47

Пальму первенства перехватил ролик с саундтреком к фильму «Форсаж-7».

Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy перестал быть самым популярным видео YouTube. Его обошел ролик с песней See You Again из фильма «Форсаж-7», пишет nn.by.

На данный момент количество просмотров Gangnam Style достигает 2 894 479 586, количество просмотров See You Again — 2 895 724 859.

Седьмой «Форсаж» продолжили снимать без Пола Уокера, который погиб 30 ноября 2013 года. В финале фильма именно под See You Again герой актера уезжает от друзей. Кадры с Уокером использованы и в клипе. Песню исполнили Уиз Халифа и Чарли Пут.

Но появился новый фаворит.

2,48 млрд просмотров у страстного ролика Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэди Янки (Daddy Yankee), выложенный на Youtube 12 января 2017 года. Вероятно он будет лидером, потому что клипу Уиза Халифы и Чарли Пута — 2 года и 3 месяца.