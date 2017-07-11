Опять зальет Немигу? 1 11.07.2017, 17:02

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Минске обещают сильные ливни c грозой.

Синоптики сообщают о том, что в Минске пройдут сильные ливни с грозой и, возможно, даже градом. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

– Основная масса осадков выпадет в Минске вечером и ночью, вероятность осадков достигает 90%, – рассказала CityDog.by главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова. – Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Мы просигнализировали о неблагоприятных погодных явлениях сегодня. И в то же время день сегодня теплый – до +29 градусов.

По информации сайта Pogoda.by, за сегодняшний вечер и ночь может выпасть до 18 миллиметров осадков.