CМИ: Cирийские повстанцы сбили самолет cил Асада 1 11.07.2017, 17:13

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Самолет был сбит в окрестностях города Эс-Сувайда.

Повстанцы рассказали, что они сбили сирийский военный самолет в зоне прекращения огня, пишет republic.ru.

Позднее стало известно, что самолет сбили не на территории зоны перемирия.

9 июля на юго-западе Сирии вступил в силу режим прекращения огня, о котором договорились Россия и США; к договоренностям Москвы и Вашингтона присоединилась Иордания.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, мониторинг режима прекращения огня будет вести центр, созданный в Аммане. В первый день правозащитники и сирийские повстанцы заявляли об отсутствии нарушений режима. В Госдепе США соглашение о перемирии в Сирии назвали «промежуточным шагом» на пути к прекращению огня на территории всей страны.

С 6 мая в Сирии действуют четыре зоны деэскалации, созданные в рамках меморандума, который подписали Россия, Иран и Турция. Документ предусматривает, что Россия и международная коалиция под руководством США перестают использовать в этих зонах авиацию.