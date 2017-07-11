Как уличная музыкантка из Барановичей объездила пол-Европы 3 11.07.2017, 17:22

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Елена Тумакова зарабатывает деньги на путешествия игрой на виолончели.

29-летняя преподаватель английского языка из Барановичей Елена Тумакова в 2016 году три месяца путешествовала по Европе, подрабатывая на улицах игрой на виолончели. Елена рассказала Intex-press, как решилась взять в дорогу огромный футляр, в какой стране за игру оставляют больше денег и как к уличным музыкантам относится полиция.

О первой уличной игре

По образованию я преподаватель английского и немецкого языка, работала в детском центре по специальности.

Музыкальную школу окончила по классу виолончели, но после учебы забросила музыку и не играла лет десять. Однажды я посетила концерт виолончелистов и после этого решила снова начать играть. Нашла преподавателя, с ней занимаюсь до сих пор.

Как-то я была в гостях у друга в Гродно, он хотел послушать, как я играю. И я решила поиграть для него в парке. В шутку друг подставил футляр, в который, к моему удивлению, люди периодически бросали деньги. За 15 минут «насобиралось» на обед. Тогда я поняла, что на этом можно заработать.

О путешествии

Летом прошлого года мы с парнем решили попутешествовать. Мой парень – фрилансер, и его работа не зависит от того, где он находится, а я взяла отпуск на три месяца. Мы спланировали трехмесячное путешествие по девяти странам: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Польша. В путешествие взяли около 500 евро и решили путешествовать столько времени, на сколько хватит денег. Через специальный сайт couchsurfing.com нашли бесплатное жилье у местных, поэтому деньги нужны были только на питание и проезд. Ехать из страны в страну решили автостопом. Чтобы зарабатывать на питание, развлечения, общественный транспорт, я взяла с собой виолончель.

Об автостопе с инструментом

Ехать автостопом с виолончелью было тяжело. Мы перевозили ее в мягком футляре, который мог бы промокнуть под дождем и не смог бы спасти от повреждения подставку (самую хрупкую часть инструмента). Для меня до сих пор остается загадкой, как подставка осталась целая. Кроме инструмента я брала с собой небольшую сумку, остальные вещи «тянул» мой парень. Вес был небольшой, но когда мы долго шли пешком, этот груз очень чувствовался.

Большинство водителей на дороге относились к инструменту в огромном черном футляре с доверием. Они считали, что если мы путешествуем с инструментом, то значит, преследуем культурные цели. Обычно останавливались музыканты, люди, чья работа была связана с оказанием помощи: медсестры, ветеринары и т.д., а также эмигранты и те, кто просто любил разговаривать. Болтать не всегда хотелось, но из вежливости к подвозившим приходилось.

О бесплатном жилье

Переезжая из города в город, мы искали бесплатное жилье через сайт. В основном нам попадались хорошие люди, с некоторыми из них я общаюсь до сих пор.

Бывало, что на сайте мы находили неадекватных и странных людей. Как-то нас согласился принять мужчина. Позже по отзывам на странице мы поняли, что он сексуально озабочен, в итоге к нему мы не поехали, а он до сих пор продолжает писать мне. Как-то я переписывалась с парнем из Эстонии, на фото у него была модельная внешность, а по приезде нам открыл двери совсем другой человек, но благо в общении он оказался приятным. Однажды попали на парня, который коллекционировал использованное нижнее белье девушек, гостивших у него. Из-за подобных случаев я не путешествую в одиночку. И всегда перед тем, как писать принимающему человеку, изучаю его страницу.

О законах и отношении полиции

С недавнего времени играть в Европе можно не везде. Например, чтобы играть в центре города, нужно получить сертификат в мэрии и заплатить за это примерно 10 евро. Но никто не может гарантировать хорошую погоду, и если будет лить дождь, то деньги заплачены впустую. Я не соблюдала эти правила и играла там, где считала нужным.

Европейские полицейские в основном лояльно относятся к уличным музыкантам: разрешают играть и останавливаются послушать. Как-то во Вроцлаве ко мне подошел полицейский, я подумала, что он меня либо прогонит, либо оштрафует, но он посоветовал играть на улицах Вивальди или Моцарта, а произведения Баха оставить для более серьезной публики. Это было удивительно.

Несколько раз из-за отсутствия сертификата меня просили выбрать другое место для игры. В Риге я играла под окном у женщины, которая дважды вызывала на меня полицию. В первый раз полицейские просили показать им документы, а когда убедились, что с паспортом и визами все хорошо, попросили прощения и ушли. Затем по вызову этой же женщины приехали во второй раз, извинились и попросили занять место подальше от этого дома.

В Копенгагене из дома, где я играла, мужчина вышел с запиской. В записке он попросил меня уйти через пять минут, иначе он вызовет полицию, так как в Копенгагене уличная музыка до пяти вечера запрещается. Оказалось, что это правда и в некоторых городах Европы играть до пяти вечера запрещено, а в каких-то нельзя играть на одном месте более часа.

О музыкантах

Я играла там, где было свободное место и хороший поток людей. Мне нравилось играть возле набережных. В то время, пока я играла, мой парень посещал музеи и гулял по городу. В подозрительных местах он оставался со мной.

Первое время я опасалась столкнуться с агрессией со стороны музыкантов, которым я становилась конкуренткой, но все было хорошо. Меня поразило, что у каждого музыканта была при себе папка с расписанием, во сколько и в каком месте играть.

Так как я была новенькой, ко мне отнеслись с пониманием и иногда уступали места для игры.

Заметила, что музыканты, в отличие от прохожих, всегда дольше и внимательнее слушают других музыкантов. Также они помогают советами. Например, мне советовали прятать крупные купюры, так как часто воруют из футляров, и подсказывали, в каких городах можно заработать больше. Советовали в каждой из стран играть музыку тех композиторов, которые там родились. Например, когда я была в Польше, играла произведения Шопена. Одна полька, услышав мою игру, даже расплакалась. Но не всякая музыка одинаково хорошо звучит на виолончели. Например, Шопена лучше играть на фортепиано, а вот мой любимый Чайковский отлично звучит на виолончели.

Самый популярный инструмент на улицах Европы – гитара, а виолончель для европейцев – что-то непривычное, так как встречается на улицах гораздо реже гитары. Прохожие часто подходили посмотреть на инструмент и интересовались, как на нем играть. Но однажды в Норвегии я встретила музыканта, который играл произведения Баха на бутылках, подвешенных в воздухе. Такого я нигде не видела.

О публике

В Европе люди больше интересуются культурой, чем в Беларуси. Они разбираются в классике и знают, например, про Баха, Дебюсси и других композиторов.

Часто подходили дети, многие из них останавливали родителей, чтобы послушать музыку. Также владельцы ресторанов просили сыграть в их заведениях, но так как я надолго в городах не задерживалась, это не удавалось. А еще заметила, что меня слушали собаки мелких пород. Я не знаю, с чем это связано, но хозяева часто не могли «оторвать» своих собак, пока я не доиграю.

О заработке

В каждой стране я играла на улицах по два-три часа. За это время я могла заработать на еду, посещение мероприятий и проезд по городу. Самую большую сумму мне оставили в Лихтенштейне. За пару часов игры я собрала больше 100 евро.

В Норвегии мне не удалось заработать много, так как почти все время была плохая погода. Например, в июле 29 дней из 31 шел дождь. Но не везде в Норвегии дождливо. Например, в норвежском городе Осло климат сухой и дожди шли реже, однако заработать много там не удавалось. Думаю, из-за того, что туда съезжались музыканты из всех дождливых регионов страны.

Заметила, что, чем выше заработок у людей, тем меньше они готовы расстаться с деньгами. Удивило, что бомжи не жалели денег. Почти каждый раз, когда я играла, они что-то мне платили.

Люди не всегда оставляют деньги, часто я нахожу в футляре конфеты и цветы.

О планах

До поездки я не думала о том, что буду играть на улице. Считала, что на улицах играют алкоголики и другие неустроенные личности. А когда попробовала сама, познакомилась с уличными музыкантами, то поняла, что была не права. Многие из них имеют хорошее музыкальное образование и являются высококлассными музыкантами.

Для меня игра на улице – это свобода. Можно выглядеть, как хочется, самой выбирать время и место для выступлений и ни под кого не подстраиваться. Я не считаю себя профессиональным музыкантом, но музыка – одно из важных дел в моей жизни. Да и если бы не уличная игра, то я бы не путешествовала.

В будущем, по возможности, я продолжу путешествовать и играть на улицах. Но всю жизнь так играть я бы не хотела, так как это нестабильный заработок.