Этот вариант у русских не пройдет Тарас Березовец

11.07.2017, 17:59

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Украина обзавелась жестким защитником национальных интересов в лице Курта Волкера.

Курт Волкер это действительно знаковое назначение, причём и для Украины, и для США. Не секрет, что роль Госдепартамента в администрации Трампа минимизирована, особенно в сравнении с ролью Джона Керри. Тиллерсон находится в состоянии аппаратной борьбы, причём основные рычаги в части внешней политики перешли к Совету национальной безопасности, где заправляют Макмастер и Пейн.

Свидетельством уменьшения роли Госдепа является то, что Трамп тянет с назначением руководителей ключевых подразделений, где до последнего вакантными оставалась 21 должность руководителей департаментов. Трамп не доверяет чиновникам Госдепа, считая его рассадником обамистов и клинтонистов. И это отчасти правда. Курт Волкер это также свидетельство примирения с крылом ястребов в Республиканской партии. Волкер не просто человек Джона Маккейна, работавший на посту исполнительного директора Института Маккейна.

Это самостоятельная фигура с опытом работы в НАТО. Представитель США в НАТО второй по значимости пост после постпреда в Совбезе ООН. Потому у Волкера будет прямой контакт и с Трампом, и с Конгрессом. В целом это жёсткий переговорщик с доскональным знанием и Украины, и России, Киеву повезёт, если удастся завоевать его доверие. Ещё и потому, что Виктория Нуланд была "завербована" Сурковым. С Волкером этот вариант у русских не пройдёт.

Тарас Березовец, obozrevatel.com