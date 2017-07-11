закрыть
11 июля 2017, вторник, 20:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Этот вариант у русских не пройдет

  • Тарас Березовец
  • 11.07.2017, 17:59
  • 9,217
Тарас Березовец
Фото: glavred.info

Украина обзавелась жестким защитником национальных интересов в лице Курта Волкера.

Курт Волкер это действительно знаковое назначение, причём и для Украины, и для США. Не секрет, что роль Госдепартамента в администрации Трампа минимизирована, особенно в сравнении с ролью Джона Керри. Тиллерсон находится в состоянии аппаратной борьбы, причём основные рычаги в части внешней политики перешли к Совету национальной безопасности, где заправляют Макмастер и Пейн.

Свидетельством уменьшения роли Госдепа является то, что Трамп тянет с назначением руководителей ключевых подразделений, где до последнего вакантными оставалась 21 должность руководителей департаментов. Трамп не доверяет чиновникам Госдепа, считая его рассадником обамистов и клинтонистов. И это отчасти правда. Курт Волкер это также свидетельство примирения с крылом ястребов в Республиканской партии. Волкер не просто человек Джона Маккейна, работавший на посту исполнительного директора Института Маккейна.

Это самостоятельная фигура с опытом работы в НАТО. Представитель США в НАТО второй по значимости пост после постпреда в Совбезе ООН. Потому у Волкера будет прямой контакт и с Трампом, и с Конгрессом. В целом это жёсткий переговорщик с доскональным знанием и Украины, и России, Киеву повезёт, если удастся завоевать его доверие. Ещё и потому, что Виктория Нуланд была "завербована" Сурковым. С Волкером этот вариант у русских не пройдёт.

Тарас Березовец, obozrevatel.com


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны