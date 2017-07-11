Стены на проспекте Пушкина украсили белорусским орнаментом 11.07.2017, 18:23

Фото: flaxeco.com

Бетонные конструкции обрели новый вид.

Подпорные стенки на пр. Пушкина возле домов № 32, 34 и № 83, 85 украсили белорусским орнаментом, передают «Минск-Новости».

В марте в ходе объезда представителями администрации Фрунзенского района, ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», УП «Минскзеленстрой» и местных коммунальных служб каркасных улиц — пр. Пушкина и ул. Притыцкого — обсуждались варианты ремонта этих подпорных стен. Бетонные конструкции имели не очень презентабельный внешний вид, и предлагалось к их оформлению подойти нестандартно.

«После согласования с руководством района остановились на этом варианте», — рассказал директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района» Геннадий Насевич (подпорные конструкции находятся на обслуживании этого предприятия).

После ремонтных работ стенки выкрасили в светло-серый цвет, добавили голубые полосы, нанесли узор белорусского орнамента.

«Надеемся, жители города оценят, но главное, не разрисуют», — отметил Насевич.