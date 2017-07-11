Лукашенко не знает, кому продавать электроэнергию с БелАЭС 25 11.07.2017, 18:39

Правитель заявил чиновникам, что «необходимо думать, куда будет направляться электроэнергия».

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает БелТА.

Диктатор отметил, что необходимо думать о том, куда будет направляться электроэнергия после ввода в строй БелАЭС. Соответствующих предложений Лукашенко ждет от правительства.

«При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока БелАЭС», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Литва и Польша заявили, что не будут покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.