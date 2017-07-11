закрыть
11 июля 2017, вторник, 20:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко не знает, кому продавать электроэнергию с БелАЭС

25
  • 11.07.2017, 18:39

Правитель заявил чиновникам, что «необходимо думать, куда будет направляться электроэнергия».

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе, передает БелТА.

Диктатор отметил, что необходимо думать о том, куда будет направляться электроэнергия после ввода в строй БелАЭС. Соответствующих предложений Лукашенко ждет от правительства.

«При разработке новых технологий и производственных программ обязательно нужно учитывать грядущие изменения энергетического баланса государства в связи с вводом в 2019 году первого блока БелАЭС», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Литва и Польша заявили, что не будут покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны