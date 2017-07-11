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Митрополита Кондрусевича просят беатифицировать Лозинского

  • 11.07.2017, 19:08
Зигмунд Лозинский
Фото: «Радыё Рацыя»

Пинчане называют Зигмунда Лозинского патроном Полесья.

Митрополита Тадеуша Кондрусевича просят посодействовать процессу беатификации первого минского и пинского епископа Зигмунда Лозинского, передает «Радыё Рацыя».

«Процесс тянется 60-й год и замедлился из-за того, что Ватикану не достает чудес связанных с именем иерарха», - говорится в письме к Кондрусевичу от имени общественного объединения «Содружество Полесья».

Авторы подчеркивают, что чудом является весь мученический путь Лозинского и его влияние на верующих даже после смерти. Историк-краевед Эдвард Злобин говорит, что пинчане под угрозой смерти прятали от чекистов гроб с телом епископа.

- Его гроб спрятали в пинском костеле, все это было сделано, чтобы ничего не случилось, так как сотрудники НКВД рыскали в поисках гроба Лозинского. Я думаю, что по какому-то приказу, так как он хлестко относился к советской власти, как к образованию как таковому. Для епископа Лозинского было абсолютно понятно, что это за государство и что оно за собой несет.

Своим покровителем и духовным отцом Лозинского считал первый белорусский кардинал Казимир Свёнтэк, благодаря которому почувствовал зов служению Христу. Также и пинчане-католики называют Лозинского патроном Полесья.


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