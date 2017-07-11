Клеймо лжеца 11.07.2017, 19:20

Путин получил клеймо лжеца от Трампа.

Итоговое фото G-20 обошлось без Путина. Все остальные 19 лидеров есть и даже их жены есть, а Путина как-то не случилось. Официальная Москва сообщила, что Путин не поместился на фото потому, что опоздал. Всем известно, что нацлидер страдает жестокими запорами. Он может часами находиться в своей любимой комнате – сортире, совсем забывая о времени. Опаздывающий Путин стал визитной карточкой России. Правда, лидеры других государств не знают о путинской проблеме с укладкой кирпичей и потому его считают странным на всю голову. В самом деле, условиться на время, согласовать мероприятия двумя службами протокола, безопасности и профильных отделов обоих МИДов и потом забыть прийти вовремя, может только человек с проблемами в области психиатрии, пишет obozrevatel.com.

Но тут был другой случай. В этот раз Путин был как звоночек на встрече с Дональдом Трампом. Он понимал, что опоздание станет завершением еще не начавшихся переговоров и смысл поездки в Гамбург – теряется. Но потом был Макрон, который уже сам опоздал, явно намеренно, чтобы указать Путину место и тот ждал молодого коллегу, ерзая на своем высоком кресле. Так что никаких опозданий на фотосессию не было. Просто Путин побоялся стоять с высокими мужиками и тетками, а еще не дай бог Меркель снова посмотрит на него как на кучу навоза или Макрон поставит ему сзади рожки над головой. Короче говоря, позора для него хватило и без фотографий и он снова полетел маршрутом, избегающим территорию Польши, чтобы не получить привет от Леха Качинского.

Злые языки говорят о том, что на переговорах с Трампом Путин что-то такое говорил о возможности вывода войск из Донбасса, но на почетных условиях. Якобы, это Трампа не заинтересовало вовсе и тот ему сказал, что о снятии санкций можно начинать говорить только после вывода всего барахла из Донбасса, Крыма и Сирии. То есть, утром деньги, а стулья – вечером, а без этого даже тему не стоит подымать. На это же указал Путину и Макрон. Это же, на следующий день подтвердил в Киеве Тиллерсон. То есть, алгоритм изменился. Москва должна вывести все, доложить, потом ответственные товарищи проверят заявление Путина и только после этого, будут готовы слушать его челобитные о санкциях. Разговоры о том, что "РФ неукоснительно соблюдает", он уже может рассказывать в своем сортире Лаврову, Димону и прочим. Больше это уже никому не интересно.

То есть, сама конструкция выдурить что-то за видимость каких-то действий – перестала работать как таковая. Путин получил клеймо Лжеца от Трампа и тот просигнализировал всем, что Путин – не договороспособен. Теперь будет действовать режим дрессуры: сделал что-то, получи что-то, не сделал – твои проблемы, а проблем все больше.

Все это к тому, что ситуация уже не шепчет, а настоятельно кричит в ухо: все, пора уходить! Путин может поступить как обычно – сделать тупую рожу и прикинуться глухим, но это будет исключительно за его счет. Есть мнение, что теперь Штаты будут поступать в острых ситуациях так, как положено, а Москва будет в роли догоняющего и чем дальше продвинутся Штаты, тем меньше потребности будет в услугах Москвы. Например, на этом же саммите Трамп очень плотно и обстоятельно обсудил вопрос денуклиаризации КНДР с лидерами КНР, Японии и Южной Кореи. Скорее всего, все лидеры вынуждены были отметить, что по-хорошему этот вопрос не решается и надо будет его закрывать другими способами. Показательно то, что даже Си отметил почти полное совпадение позиций Китая и США по путям решения вопроса. Это значит, что эта проблема будет закрыта без участия РФ и без учета ее мнения.

Это – важный момент, ибо теперь любые демарши Москвы не будут учитываться как аргумент в споре, но восприниматься как еще одна досадная помеха, которую следует купировать штатным инструментарием. Торговля закончилась и теперь начинаются другие процессы, которые РФ просто не сможет потянуть по причине слабости экономики, ВС и отсутствии вменяемого руководства, имеющего соответствующий уровень интеллекта и образования.

То есть, в Кремле теперь вынуждены составлять планы выхода из всех войн и оккупированных территорий. Это – суровая реальность, ибо другим путем избавиться от разрушающих РФ процессов – не получится.

И вот в этот момент, российский парламент начал проталкивать идею о публичном отказе от украинского гражданства. Это уже – паника. Любой механизм вхождения или выхода из гражданства той или иной страны – часть ее суверенитета. Никто со стороны не может не то, что создать этот механизм, но даже ставить вопрос в этой плоскости. Сама постановка этого вопроса говорит о полном правовом дебилизме российского руководства, но и косвенно указывает на ближайшие перспективы.

Просто допустим, что Россия вынужденно выводит свои войска сначала из Донбасса, а потом из Крыма. Сразу же за ними двинутся те, кто гарантированно заработал свои 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В Украине им просто нечего делать. Потом в направление РФ двинутся те, кто знает о своих грешках и прекрасно понимает, что за ними следят добрые глаза соседей и знакомых, которые не только все видят и помнят, но даже распределили фонарные столбы, на всякий случай. Вся эта дрянь ринется за россиянами и совсем не пустить их на своей границе – нельзя, ибо они все хором споют песню Ляписа Трубецкого, но уже в адрес РФ: "но ты, ты, ты кинула!". А это будет совсем нехорошо. Ведь война была развязана, якобы для защиты именно этой быдломассы, а потому, ее нельзя не впустить.

Интегрировать эту массовку в реалии РФ можно либо в виде беженцев, либо дать им гражданство. Так вот, этот закон должен создать простую процедуру перехода этого сброда в гражданство РФ. Символично, что вопрос этот возник сразу после шикарного турне Путина в Гамбург. С другой стороны, пускай вся эта дрянь едет в РФ. Нам она точно не нужна, а россияне еще наплюются от них. Достаточно вспомнить Наташу Поклонскую, которая уже воспитывает российский кинематограф, чтобы понять то, что они себе приобретут. Именно по этому вопросу, можно сказать уверенно: на здоровье, забирайте их всех, вместе с Шуфричем, Медведчуком и прочей дрянью. Воздух без них будет куда чище.