Виктория Азаренко: В школе меня называли мухой 1 11.07.2017, 19:31

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своем детстве.

«Училась я хорошо, но на первой парте никогда не сидела, потому что была высокой, и меня всегда сажали назад.

Я до сих пор помню, как мы играли в казаки-разбойники. Когда мы жили в квартире недалеко от теннисного центра, в доме было девять подъездов, и по всем ним можно было бегать в игре. Так что игра продолжалась днями напролет. Сейчас уже другое время. Ребята меня называли мухой, потому что я была маленькой, везде бегала, жужжала», — передает слова Азаренко «Чемпионат» со ссылкой на телеканал Eurosport.